تنبيهات بموجة حارة في الرياض والشرقية

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات بتأثر أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية اليوم (الجمعة) بموجة حارة، وتأثر منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة برياح نشطة.

وأوضح النظام، أن منطقة الرياض وتحديداً الخرج والدلم والرين وحوطة بني تميم ستشهد موجة حارة ترتفع فيها درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية أو أكثر.

وبيّن أن تلك الحالة ستتأثر بها أجزاء من المنطقة الشرقية خاصةً الأحساء والجبيل والدمام والقطيف، وتبدأ من الساعة الـ 12 ظهراً وتستمر حتى الخامسة مساءً.

ونوه إلى أن رياحاً نشطة مصحوبة بأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية، ستضرب أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، حتى الساعة السابعة مساءً.