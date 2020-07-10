- 1/2
- 2/2
أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات بتأثر أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية اليوم (الجمعة) بموجة حارة، وتأثر منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة برياح نشطة.
وأوضح النظام، أن منطقة الرياض وتحديداً الخرج والدلم والرين وحوطة بني تميم ستشهد موجة حارة ترتفع فيها درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية أو أكثر.
وبيّن أن تلك الحالة ستتأثر بها أجزاء من المنطقة الشرقية خاصةً الأحساء والجبيل والدمام والقطيف، وتبدأ من الساعة الـ 12 ظهراً وتستمر حتى الخامسة مساءً.
ونوه إلى أن رياحاً نشطة مصحوبة بأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية، ستضرب أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، حتى الساعة السابعة مساءً.
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيهات بموجة حارة في الرياض والشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.