شكرا لقرائتكم خبر عن الفلسطينيون يأملون تراجع بايدن عن «الضم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر مطلعة، إن القيادات الفلسطينية تأمل أن يعمل جو بايدن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية على تخفيف السياسات الأمريكية المؤيدة «لإسرائيل» إذا ما أصبح رئيساً للولايات المتحدة. وقالت المصادر إن أمريكيين من أصل فلسطيني يطالبون حملة بايدن الانتخابية بالتغيير، غير أنها أضافت أن هذه المساعي لم يكن لها أثر يذكر. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف بالقدس عاصمة ل«إسرائيل» ونقل السفارة الأمريكية إليها، وطرح مقترحات للسلام تنطوي على بسط السيادة «الإسرائيلية» على مناطق من الضفة الغربية المحتلة يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.
ودفعت الخطوات التي اتخذها ترامب، ومنها قطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في الضفة الغربية، المسؤولين الفلسطينيين لقطع العلاقات مع واشنطن. وفي الأسبوع الماضي قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه خلال مؤتمر افتراضي مع مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي إن الفلسطينيين يأملون إذا فاز بايدن بالانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل أن يتيح ذلك قوة تغيير شامل.(وكالات )
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