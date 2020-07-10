الكاظمي لأطفال الهاشمي: دم أبيكم عندي.. ولن يفلت القتلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات:

زار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء أول أمس الأربعاء، أسرة المحلل الراحل هشام الهاشمي الذي اغتاله مسلحون مجهولون، الاثنين، متعهداً بملاحقة القتلة، فيما دعا برلماني عراقي إلى عقد جلسة حوارية رسمية بين العراق وتركيا؛ لمناقشة الاعتداءات على السيادة تحت إشراف وحضور الجامعة العربية.

وقدم الكاظمي تعازيه لعائلة الهاشمي، واصفاً الراحل، الذي كان صديقه الشخصي ومستشاره، ب«البطل» و«الأيقونة الوطنية». وقال الكاظمي وهو جالس وسط أبناء الهاشمي الثلاثة، عيسى وموسى وأحمد، إن «الذي يخاف من الكلمة، لا نستطيع أن نقول عنه غير أنه جبان. هشام لم يقم بشيء إلا أنه ساعد العراقيين بالكلمة». وأضاف تعليقاً على عملية الاغتيال إن «هذا التصرف ليس تصرفاً عراقياً. العراقي لا يقتل العراقي». وتوجه إلى زوجة الهاشمي قائلاً: «من جيل إلى جيل، هشام سيبقى موجوداً. دمه عندي والقتلى لن يفلتوا. هذا واجبي وواجب الدولة».

وذكرت عائلة الهاشمي أنه تلقى تهديدات مؤخراً من تنظيم «داعش». وكان للأبحاث التي قام بها الهاشمي عن هذا التنظيم دور كبير في تفكيك شبكاته في سوريا والعراق. إلا أن مقربين منه أشاروا إلى أنه تلقى تهديدات أيضاً من فصائل مسلحة موالية لإيران.

وفيما لا يزال المنفذون طلقاء، يلفت خبراء إلى أن عملية الاغتيال تؤشر إلى تحوّل مأساوي في العنف السياسي المتصاعد منذ انطلاق شرارة الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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من جهة أخرى، دعا عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، بدر الزيادي، أمس الخميس، إلى عقد جلسة حوارية رسمية بين العراق وتركيا؛ لمناقشة الاعتداءات على السيادة تحت إشراف وحضور الجامعة العربية.

وقال الزيادي في بيان، إن «استخدام تركيا للأراضي العراقية لملاحقة حزب العمال الكردستاني أمر مرفوض ويعد خرقاً لسيادة البلاد».

وشدد على «أهمية حل تكرار انتهاك السيادة العراقية جذرياً، وعدم السماح لأنقرة باستخدام الأراضي العراقية في ملاحقة حزب العمال»، موضحاً: إن «الحوار بين العراق وتركيا يجب أن يتم تحت إشراف وحضور الجامعة العربية».

على صعيد آخر، أعلن «الحشد الشعبي» في العراق، أمس الخميس، عن تفكيك خلية خططت للقيام بعمليات إرهابية في الموصل.

وقال «الحشد» في بيان، إن «استخباراته في نينوى نفذت وبإسناد من فوج المهمات الخاصة عملية استباقية أسفرت عن تفكيك خلية إرهابية مكونة من 6 عناصر تابعين ل‍داعش». وأضاف البيان: إنه «تم تسليمهم إلى الجهات المختصة؛ لإكمال إجراءاتهم وفق القانون؛ حيث اعترف أفراد الخلية بتخطيطهم لتنفيذ عمليات إرهابية داخل مدينة الموصل».