شكرا لقرائتكم خبر عن لتفادي الإصابات أثناء الحوادث.. «المرور» يحدد طريقة ضبط «مساند الرأس» بالمركبة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للمرور على أهمية ضبط مساند الرأس في المركبة بالشكل الصحيح لحماية الرأس والعنق.

وقالت في تغريدة عبر “تويتر”، إن ضبط مساند الرأس في المركبة بالشكل الصحيح يسهم في حماية الرأس والعنق عند حوادث الاصطدام من الخلف.

Advertisements

كما نشرت الإدارة العامة للمرور إنفوجرافيك توعوي أوضحت من خلاله الطريقة الصحيحة لضبط مساند للوقاية أثناء وقوع أي تصادم.