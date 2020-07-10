شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يهنئ المتفوقيـن ويشكر الطلبة والأهالي و«التربية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد إبراهيم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، طلبة الثاني عشر المتفوقين في العام الدراسي 2019-2020.

وقال سموه عبر «تويتر» أمس: «ألف مبروك للمتفوقين في الثانوية العامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، كان عاماً استثنائياً.. واختباراً للجميع.. الشكر لطلابنا وللأهالي ولوزارة التربية والتعليم التي أثبتت تفوقها وقدراتها في تجاوز التحديات.. ونبارك ل100 متفوق في دولتنا».

في وقت أعلنت وزارة التربية والتعليم عن قوائم الأوائل والمتفوقين في امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي 2019-2020، بمختلف إمارات الدولة أمس، إذ تصدر الطلبة (الذكور) قوائم الأوائل ليتفوقوا على (الإناث) هذا العام، بواقع 65 متفوقاً مقابل 52 متفوقة في مختلف المسارات.

آلية جديدة

واعتمدت الوزارة نتائج نهاية العام الدراسي للصف12 بمساريه «المتقدم والعام» وجميع المسارات الأخرى في المدرسة الإماراتية، وثانويات التكنولوجيا، باستثناء مسار التعليم المستمر المتكامل بمساري «الدراسة المنزلية والأكاديمية»، إذ من المقرر الاعلان عنه اليوم، وسيتمكن الطلبة من الحصول على الشهادات يوم الأحد المقبل الموافق 12 يوليو الجاري.

وجاءت قوائم هذا العام، وفق آلية جديدة للوزارة لم تتضمن نسب التفوق، أو تصنيفاً يوضح مراكز الطلبة، بل تم رصد المتفوقين في كل مسار، إذ بلغ إجمالي المتفوقين 117 طالباً وطالبة في مختلف إمارات الدولة، بواقع 30 لمساري النخبة والمتقدم «التقني»، و15 ل«متقدم»، و20 ل«عام المهني»، و12 ل«عام»، وفي المدارس الخاصة 10 متفوقين، بواقع 6 للمتقدم و4 للعام.

عام استثنائي

أكد حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، أن العام الدراسي 2019-2020، كان استثنائياً شكلاً ومضموناً، بفعل الظرف الصحي الطارئ، وتأثيراته المباشرة في التعلم التي اجتزناها بنجاح رغم التحديات الماثلة، وذلك نتيجة الخطوات الاستباقية، والتهيئة لبناء منظومة تعليمية يشكل التعلم الذكي فيها مرتكزاً أساسياً، وما ارتبط بها من تعزيز القدرات التعليمية المتصلة بالتدريب وتوفير منصات تعلم رقمية، ومواءمتها مع المناهج الدراسية، إضافة إلى امتلاك الأدوات التقنية الأساسية لاستمرار التعلم عن بعد، وقبل ذلك كله، مجتمع مدرسي مسؤول وواع ومتعاون.

هنأ الحمادي الطلبة باجتياز مرحلة مهمة في حياتهم الدراسية، وبارك لهم تميزهم الدراسي وتفوقهم العلمي، حيث لم تثنهم التحديات الراهنة عن تحقيق طموحهم في النجاح، بل على العكس أظهروا التزاماً ومبادرة وإصراراً على استكمال عامهم الدراسي دون الالتفات إلى أي معوقات.

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مرحلة متقدمة

وأوضح أن ما وصلنا إليه من مرحلة متقدمة ونهضة حقيقية في قطاع التعليم، ليس وليد اللحظة، إذ تشكل توجيهات القيادة الرشيدة ركيزة أساسية لما وصلنا إليه، في ظل قيادة ترى في التعليم والاستثمار في أجيال المستقبل أهم عامل لتقدم الوطن، وتعزيز المكتسبات والنهضة التنموية والإنسانية.

وهنأ القيادة الرشيدة بنجاح الطلبة واستكمال مسيرة التعليم بالدولة، وبهذه الكوكبة الجديدة التي ستحمل مشاعل العلم، وتواصل نهج التميز ليكون لها بصمة مؤثرة في مسيرة الوطن.

الطلبة الإماراتيون

وفي قراءة ”الخليج 365” لقوائم الأوائل، استحوذ الطلبة والطالبات الإماراتيون على قوائم الأوائل، إذ بلغ عدد المتفوقين من الإماراتيين 92 طالباً وطالبة، بواقع 48 طالباً مقابل 44 طالبة، في وقت تفوق طلبة (النخبة والمتقدم المهني) وأحرزوا 60 مقعداً ضمن قوائم الأوائل، مقابل 57 طالباً وطالبة في المدارس الحكومية والخاصة بمختلف المسارات.

وسجلت المدارس الحكومية حضوراً لافتاً في قوائم الأوائل، بمختلف أنواعها ومساراتها، لتحقق تفوقاً مشهوداً على المدارس الخاصة بمناهجها كافة على مستوى الدولة، حيث لم تحتو القوائم إلا على 10 مدارس خاصة فقط، مقابل 27 مدرسة حكومية لطلبة المسارين العام والمتقدم، فضلاً عن ثانويات التكنولوجيا في مختلف إمارات الدولة.

و أكدت جميلة المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، أننا بإعلان نتائج طلبة الثاني عشر نقطف ثمار عام دراسي كامل كان محفوفاً بالصعوبات، لكن بجهود الجميع وتضامنهم وسعيهم للمضي قدماً، حققنا المراد، وكان ختامه مسكاً.

توزيع الشهادات الأحد إلكترونياً

حددت وزارة التربية والتعليم يوم الأحد المقبل لتسليم شهادات الثاني عشر بقسميه العام والمتقدم، حيث إن شهادات هذا العام إلكترونية، ومعتمدة وممكن إصدارها من النظام، وفق مواصفات جديدة اعتمدتها الوزارة مؤخراً، بما يتماشى مع تداعيات أزمة كورونا الراهنة، والاجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة في مختلف إمارات الدولة، إذ تم ربط الشهادات برمز «QR Code»، يحتوي على بيانات الطالب، مع توفير صلاحيات للحصول عليها إلكترونياً.

برنامج وأربعة مسارات

توفر الوزارة للمرة الأولى برنامج الفصول الصيفية الذكية الذي يستهدف طلبة المدارس الحكومية والخاصة، التي تطبق المنهاج الوزاري، والمقرر تطبيقه عقب صدور النتائج، يتضمن أربعة مسارات تركز على تنمية مهارة القراءة لطلبة الصفوف الأولى، ورفع أداء الطلبة غير المجتازين في مادة دراسية أو أكثر في الصفوف من الرابع حتى الثاني عشر، وتحسين معدل نهاية العام بنسبة 10% لطلبة الصفوف نفسها، فضلاً عن إتاحة الفرصة لطلبة 12 الذين لم يحققوا الدرجات المطلوبة في اختبار الامسات للتحسين.