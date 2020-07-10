خليفة بن طحنون: المتفوقون «أسوار الوطن»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنَّأ الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي عدداً من أبناء الشهداء بمناسبة اجتيازهم امتحان الصف الثاني عشر - الثانوية العامة - لهذا العام بنجاح.

وقال الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان خلال اتصال مرئي أجراه أمس مع عدد من الطلبة الخريجين..«أود أن أهنئكم وأهنئ ذويكم وأهليكم بهذا النجاح.. فقد أنهيتم مرحلة مهمة وحاسمة من مسيرتكم نحو التميز والنجاح وأنتم تستعدون لخوض مرحلة جديدة في سعيكم نحو العلياء والعلم والمجد لتكونوا أسوار الوطن وبنيانه العالي الحصين وبناة مستقبله المشرق في ظل قيادتنا الرشيدة التي لم تدخر جهداً في سبيل نهضة العلم والتعليم في دولة الإمارات».

وأضاف: «يسعدني أن أشارككم اليوم فرحة النجاح والتفوّق وقطف ثمار الجهد الحقيقي الذي بذلتموه طوال العام الدراسي».. مؤكداً أن العلم أساس تقدم الدول وتميزها ودوام استقرارها».

ودعا الطلبة إلى العمل بجد واجتهاد ليكونوا عند حسن ظن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي يحرص بشكل خاص على المتابعة الدقيقة لأحوال أسر الشهداء وذويهم.