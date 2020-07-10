سارة الأميري: أول دفعة من بيانات المسبار سبتمبر 2021

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي - دبي: يمامة بدوان وعماد الدين خليل

أكدت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، قائدة الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» رئيسة وكالة الإمارات للفضاء، التأكد من جاهزية المركبة الفضائية وجميع الأنظمة والأجهزة العلمية في المسبار، استعداداً للانطلاق في 15 يوليو، حسب الجدول الزمني والخطة الموضوعة ومن دون أي تأخير.

وقالت خلال لقاء إعلامي، نظمته الوكالة، ومركز محمد بن راشد للفضاء، عن بُعد مساء الخميس: هناك منصة للبيانات العلمية خاصة بالمسبار ستطلقه على موقعه. حيث تبدأ المهمة العلمية في نهاية إبريل2021 رسمياً لالتقاط البيانات منه، والتأكد من صحتها بعد تنزيلها من الفريق العلمي للمسبار، ومن ثم إرسالها للمجتمع العلمي. وفي سبتمبر 2021 ستطلق أول دفعة من البيانات التي التقطها المسبار. بعدها تجمع البيانات شهرياً وتصدرها للمجتمع العلمي العالمي.

أضافت أن مراحل تصنيع المسبار كانت ملأى بالتحديات واللحظات التي تعلمنا منها، حيث إن تصميم قمر صناعي وتصنيعه لاستكشاف كوكب آخر ليس أمراً سهلاً، وهناك 5 أضعاف التحديات والتعقيدات موجودة في تصميم وتصنيع أنظمة تستكشف عوالم أخرى. لافتة إلى أن الاتصال في المسبار يتأخر بين 12 إلى 25 دقيقة، حيث لا اتصال مباشراً معه.

وعن رحلة المسبار للوصول إلى المريخ قالت: إطلاق المسبار سيكون بعد منتصف الليل عند 12:51 دقيقة، ويبدأ فريق العمل بتجهيزه واختبار أجهزته قبل الإطلاق ب 20 ساعة.

وتابعت الأميري: الوصول إلى المريخ سيكون في فبراير 2021 وقبل الوصول نبدأ في مرحلة تهدئة سرعة المسبار من خلال تشغيل نظام الدفع لأكثر من نصف ساعة لتبطئة سرعة المسبار لدخوله إلى مداره الأوّل ومن ثم التأكد من أن جميع الأجهزة العملية بدأت في التقاط البيانات في هذا المدار حول كوكب المريخ ومن بعدها ننتقل إلى المدار العلمي بأقرب نقطة من المريخ بحوالي 20 ألف كيلومتر.

وأضافت، أن فريق عمل المحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد يجري حالياً مجموعة من الخطط الموازية للتحكم بالمسبار للتغلب على أي تحديات تواجهه.

واختتمت حديثها: دولة الإمارات تصنع فرص المستقبل قبل الحلم بها.



اختلافات كثيرة



الفارق 39 دقيقة، هو معدل اليوم المريخي مقارنة مع اليوم الأرضي، إذ إن اليوم الواحد على الكوكب الأحمر عبارة عن 24 ساعة و39 دقيقة، كما أن العام الواحد عبارة عن687 يوماً، ما يشكل اختلافات كثيرة بين الكوكبين، منها الجاذبية والمناخ والغلاف الجوي، إلا أنهما يتشابهان بالتضاريس، كما أن أقرب مسافة سُجلت بينهما كانت في العام 2003، وبلغت 34.8 مليون ميل، ولن نشهد شيئاً مثيلاً لهذا، كما أفادت به وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، إلا في عام 2287، وهو الكوكب الوحيد الذي يُمكن مشاهدة سطحه بوضوح من على ظهر الأرض، ويظهر في لون أحمر.

وتعتبر مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، التي ستنطلق منتصف الشهر الجاري، الأولى عربياً والتاسعة دولياً، ما سيوفر إجابات حول أسئلة كثيرة، ينتظرها العالم في فبراير المقبل عند هبوط المسبار على سطح المريخ، الذي يبلغ قطره حوالي 6,796 كم، وهذا أكبر قليلاً من نصف قطر الأرض، ويعتبر عطارد وبلوتو الكوكبين الأصغر من المريخ.

كما يستضيف المريخ حاليًا 8 مركبات فضائية لا تزال تعمل، 6 في مدار حول الكوكب وهي مارس أوديسي ومارس إكسبريس ومارس ريكونيسانس أوربيتر ومافن ومانجاليان وتتبع الغاز المداري، واثنتان على سطح الكوكب هما كيوريوسيتي روفر وأبورتيونيتي، في حين سيكون مسبار الأمل المهمة التاسعة التي تنشط على المريخ فور هبوطه في فبراير المقبل، للإجابة عن أسئلة كثيرة، حول إمكانات الحياة على سطح الكوكب الاحمر في المستقبل.



الجاذبية



تعد الجاذبية على الكوكب الأحمر أقل من تلك التي اعتدنا عليها على الأرض بنسبة 62.5%، حيث إن وزن الإنسان على الأرض 45 كيلوغراماً يعادل 17 كليلوغراماً فقط على سطح المريخ.

ويعد المريخ الرابع في ترتيب المجموعة الشمسية وثاني أصغر كواكبها بعد كوكب عطارد، كما أن حجم المريخ أكثر بقليل من نصف حجم الأرض، بقطر يبلغ 6790 كم، ولكن عند مقارنة مساحة اليابسة بينه وبين الأرض، فإن مساحة المريخ تقريباً تساوي مساحة يابسة الأرض، ذلك لأن الأرض مغطاة بالماء بنسبة 70% تقريباً أما المريخ فكله صخور وأتربة.

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التضاريس



تتشابه تضاريس الأرض مع المريخ، فعلى سبيل المثال، تشمل تضاريس المريخ 3 مناطق، هي المرتفعات الجنوبية، والسهول الشمالية، والمناطق القطبية، كذلك البراكين، وأشهرها بركان جبل أوليمبوس الذي يُعد أكبر بركان في المجموعة الشمسية، إذ يبلغ ارتفاعه حوالي 25.75 كم فوق سطح المريخ، وبالتالي فهو أطول من جبل إيفرست بثلاث مرات، ويبلغ عرض قاعدته حوالي 602 كم تقريباً، أما انحدار جوانبه فقليل جداً، كما يحتوي المريخ على مناطق منخفضة جداً، تُعد الأكثر انخفاضاً في المجموعة الشمسية، ومن الأمثلة عليها خندق وادي مارينر ويقع جنوب شرق جبل أوليمبوس، ويصل اتساعه إلى حوالي 4 آلاف كم، ويبلغ عمقه حوالي 7 كم، وتفوقت شبكة الصدوع الموجودة في الوادي على الأخدود العظيم الموجود في الكرة الأرضية، إذ إنها أعمق بأربعة أضعاف وأطول بخمسة أضعاف منه، كما عثر في كوكب المريخ على قنوات، ووديان، وأخاديد منتشرة في جميع أنحائه، وهذا مؤشر على احتمالية تدفق المياه السائلة على سطحه في الوقت الماضي، ومن الممكن أن يصل عرض بعض القنوات إلى حوالي 97 كم، وطولها إلى ما يُقارب 1,931 كم.

كما يوجد بالمريخ عواصف ترابية تعد الكُبرى في النظام الشمسي، حيث تصل سرعتها إلى أكثر من 160 كم/ ساعة، ويمكن أن تختلف هذه من عاصفة فوق مساحة صغيرة، إلى عواصف عملاقة تغطي الكوكب بأكمله، تميل إلى الحدوث عندما يكون المريخ أقرب إلى الشمس، وقد ثبت أنه يزيد من درجة الحرارة العالمية.



الغلاف الجوي



بالكاد يوجد غلاف جوي في المريخ، فمقارنة بالأرض فإن سمك غلاف المريخ يبلغ 1% تقريباً من الغلاف الأرضي، ويشكل ثاني أكسيد الكربون النسبة الكُبرى منه ب 96%، أما طقس المريخ ففي المتوسط تبلغ درجة الحرارة سالب 60 درجة مئوية، وفي أيام صيف المريخ ترتفع الحرارة إلى 20 درجة مئوية عند خط الاستواء في النهار وتنخفض إلى سالب 73 درجة مئوية، وفي الشتاء، وقرب القطب تصل الحرارة إلى 125 درجة تحت الصفر.