شكرا لقرائتكم خبر عن 49 ألف فحص تكشف عن 532 إصابة بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لزيادة الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر المصابين بفيروس «كورونا» ومخالطيهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء أكثر من 49 ألف فحص جديد، باستخدام أحدث تقنيات الفحص الطبي.
وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، في الكشف عن 532 إصابة جديدة، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. وبذلك يبلغ مجموع المصابين 53577.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة شخص، نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا»، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 328.
وأعربت عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفّى، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. مهيبة بالجميع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد ضماناً للصحة والسلامة.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1288 مصاباً وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع المتعافين 43570. (وام)
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