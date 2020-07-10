روسيا: موقفنا من «الضم» يماثل قرار «الجامعة» و«التعاون الإسلامي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت روسيا «إسرائيل» من العواقب الوخيمة لتنفيذ خطط ضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن موقف موسكو من القضية يماثل قرار جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، فيما يعتزم الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات عقابية مضادة إذا أقدمت «إسرائيل»على عملية الضم، بينما لوّح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بسحب الاعتراف ب «إسرائيل»، في حين قام مستوطنون باقتحام المسجد الأقصى المبارك، ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات بالضفة وأكدت منظمة حقوقية أن «إسرائيل» مسؤولة عن ارتكاب جرائم «أبارتهايد» بالضفة.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الخميس، إن أي محاولات من قبل «إسرائيل» لفرض سيادتها على الضفة الغربية المحتلة، ستضع حداً لأفق التسوية وستتسبب بموجة عنف، مؤكدة وجود إجماع دولي قوي رافض لنوايا «إسرائيل» في هذا الشأن. وأضافت: « لقد تم التعبير عن موقف روسيا المبدئي من هذه القضية أكثر من مرة بصورة واضحة، وعلى أعلى المستويات، وتماثل القرارات والمواقف الصادرة عن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي».

في الأثناء، يعقد مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي اجتماعاً الاثنين المقبل لمناقشة الإجراءات التي سيقوم بها الاتحاد في حال أقدم «إسرائيل» على تنفيذ خطتها. وقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا في حديث لإذاعة «صوت فلسطين» إن الاجتماع سيناقش أيضاً كيفية الحفاظ على مبدأ حل الدولتين، فيما هدد رئيس الوزراء الفلسطيني بسحب الاعتراف من «إسرائيل» في حال إقدامها على تدمير فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واعتبر اشتية مواجهة مشروع الضم «الإسرائيلي» بمثابة معركة وجود بالنسبة للفلسطينيين، وقال: لن نتنازل عن حقوقنا التي أقرتها القوانين الدولية مشيراً إلى أن لدى السلطة استراتيجية جديدة تقوم على الانتقال من السلطة إلى الدولة، ولن نقبل بالأمر الواقع.

ميدانياً، قاد المتطرف يهودا غليك اقتحاماً لمستوطنين متطرفين لباحات المسجد الأقصى المبارك. وأدى المستوطنون المقتحمون صلوات تلمودية عند باب المغاربة قبيل اقتحامهم المسجد الأقصى، وتجولوا في الساحات بمجموعات متعاقبة، بحماية شرطة الاحتلال «الإسرائيلي».

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واعتقلت قوات الاحتلال 14 فلسطينياً من مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس بينهم أربعة من محافظة رام الله والبيرة والطالبة في جامعة بيرزيت ربى عاصي.

من جانب آخر، أكدت منظمة حقوق الإنسان «ييش دين» «الإسرائيلية» أن «إسرائيل» مسؤولة عن ارتكاب جرائم «الأبارتهايد» في الضفّة الغربيّة من وجهة النظر القانونيّة، وأشارت المنظمة إلى أن «الأبارتهايد جريمة ضدّ الإنسانيّة».

وقال المستشار القانوني للمنظّمة، المحامي ميخائيل سفراد، من وجهة النظر القانونيّة توصلت المنظمة إلى «استنتاج واضح بأن العمليّات الممنهجة التي تنفّذها «إسرائيل» في المناطق الفلسطينية هي جريمة ضدّ الإنسانيّة، وتسمّى في القانون الجنائي «أبارتهايد». مرتكبو الجريمة هم «إسرائيليون» وضحاياها فلسطينيون».

وسلطت المنظمة الضوء على سبع آليّات مركزيّة تُنتهَج تجاه الفلسطينيّين: سلب حقوق المواطن، سريان المنظومة القانونيّة المزدوجة، منع التطوير، سياسة الفصل، سياسة مصادرة الأراضي، ملاحقة معارضي نظام الحكم، النقل القسري للسكان.

وقالت المنظمة إنّ الحكومات «الإسرائيلية» نفّذت أعمالاً قلبت الضفّة الغربيّة رأساً على عقب في مجال الأراضي، والبنى التحتيّة، والتشريع، والديموغرافيا، إلى حدّ يشير إلى نيّتها الحفاظ على السيطرة على المنطقة وعلى المحتلّين، وتثبيتها». وناشدت منظّمة «ييش دين» مواطني «إسرائيل» وكلّ مواطني العالم أخذ المسؤوليّة والعمل بشكل فوري على وقف هذه الجرائم، في الضفّة الغربيّة.

(وكالات )