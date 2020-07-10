دردشة في ميزان القوى

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هل لديك طريقة لإقناع البشرية بأنها ليست قامة سامقة، وهامة شاهقة، مقارنة بالطبيعة؟ لو أراد الكون أن يكشف للآدميّ مدى ضآلة الكرة الأرضية برمتها، لاحتاج إلى شيء أصغر بتريليونات المرات من البكتيريا. احمدوا الله على أن قوى الكون لا تعبأ بمفردات البشر: الإمبراطورية، القوى العظمى... لو كانت للشموس العملاقة أدمغة شريرة، لو كانت للثقوب السوداء مخططات توسّعية، لكانت وضعت حدّاً لطيش الآدميين في القرون الغابرة.

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المقصود إشعار الإنسان بأنه طغى في تضخيم قدراته، فقوى الكون تجعلنا لا نعرف حتى ما محلّ إعراب الإنسان من الطبيعة الكبرى. هل تستطيع أن تصوّر لنا كيف تنظر قوى حلف شمال الأطلسي مجتمعة، لا إلى ميكرونيزيا، فهذه لها شيء من القوة. الآن، ماذا لو كان لثقب أسود عملاق مخّ، ونظر باستهزاء إلى مجموع قوى الأرض، لكونها مصابة بجنون العظمة؟ آخر ثقب عملاق اكتشفه علماء الفيزياء الفلكية، وأطلقوا عليه اسم «جي 2157»، كتلته تعادل 34 مليار كتلة شمسنا. الرقم صحيح: أربعة وثلاثون ألف مليون شمس كعروس الضحى في منظومتنا.

هذا الثقب لا يعرف النهم والإسراف، ناسك زاهد يتحلى بكنز القناعة الذي لا يفنى. من كل بوفيهات النجوم والكواكب، يكتفي بقزقزة شمس واحدة في اليوم. هل ثمة آدمي يكتفي بسندويش واحد في أربع وعشرين ساعة؟ سرعة الازدراد لديه لا تدع مجالاً للشك في أنه لا وقت لديه حتى للتذوق والتلذذ والتلمظ. لتقريب السرعة، عليك أن تتخيّل خروفاً حيّاً على مسافة أربعين ألف كم، في تلك اللحظة التي تلمحه فيها، يكون قد ذبح وانتهت التتبيلة في القدر مع كل اللوازم، وطبخ وأكل، هنيئاً مريئاً، وهضم، وكأن شيئاً لم يكن. ما يبتلعه الثقب الأسود لا تبقى له جزيئات قائمة. جاذبية لا نهائية لا تستقيم معها المادة ولا تقوم لها قائمة. هذه القوة جزء من قوى الكون. مثل تلك النجوم النيوترونية. قطرها «فركة كعب»، عشرون كيلومتراً تقريباً. لكن، كل سنتيمتر مكعب يزن قرابة مئة مليون طن. لا يزال الطريق طويلاً، وقد يحتاج البشر إلى ملايين السنين ليمدوا جسوراً علمية نحو التعامل مع قوى الكون.

لزوم ما يلزم: النتيجة التحفظيّة: إذا تمادى الإنسان في تغوّل اغتراره بجنون عظمته، فسوف يقطع الطريق نحو المستقبل.

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