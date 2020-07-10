«آشبـوتـيـل» عـلـى «زووم» بصيغـة تفـاعلـيـة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) توفير تجربة مسرحية جديدة تتيح طرقاً بديلة وأشكالاً مبتكرة تمكن الجمهور من الحفاظ على صلته بالمسرح والفنون الأدائية، وخوض تجربة مشاهدة تفاعلية مميزة في ظل التباعد الاجتماعي الراهن، وإغلاق المسارح مؤقتاً في جميع أنحاء الإمارة.

وحرصاً منها على أن تكون متعة المسرح في كل مكان وللجميع، من خلال استثمار القنوات الرقمية التفاعلية، أشارت الهيئة إلى أن مسرحية «آشبوتيل» التي ستقام في إمارة دبي بدعم منها، سيشاهدها العالم بشكل عام من خلال منصة «زووم» في الفترة ما بين 16 و18 يوليو الجاري، بقيادة طاقم مسرحي محترف في مدينتي لندن ودبي.

وعلى مدار 45 دقيقة من التشويق، تتاح الفرصة أمام الجمهور في شتى أنحاء العالم، للاستمتاع بالأحداث التفاعلية لهذه المسرحية التي تقدمها شركة تنظيم الفعاليات Bark At A Crow، بالشراكة مع استوديوهات MXB للإنتاج.

وقالت ليز هاداواي، مخرجة المسرحية: «في وقت يواجه فيه قطاع المسرح والفنون الأدائية أوقاتاً صعبة، يُعتبر عرض الأعمال المنتَجة من خلال المنصات الرقمية طريقة فعالة ومثمرة، ونود توجيه شكرنا إلى «دبي للثقافة» على دعمها ومساندتها في توسيع نطاق المسرحية وجعلها عالمية. سيكون الجمهور على موعد مع تجربة مسرحية تفاعلية غامرة ولاتنسى عبر الإنترنت».

«آشبوتيل» مسرحية مستوحاة من حكاية خرافية أوروبية تعود إلى عام 1812 كتبها الأخوان جريم، وتروي قصة فتاة تحولت إلى الفقر نتيجة مكائد زوجة أبيها وأخواتها غير الشقيقات، غير أنها بمساعدة مخلوق خرافي نصفه طائر ونصفه الآخر شجرة، تستطيع التحرر، والوصول إلى قصر الأمير لمحاولة الفوز بقلبه.

وتقدم المسرحية تجربة شائقة من نوع جديد تتيح للجمهور أن يكون جزءاً منها والتفاعل معها في عدة محطات؛ إذ سيُطلب منه مساعدة «آشبوتيل» لإكمال مهامها، وحضور الحفل في القصر وربما أيضاً التعادل مع أخواتها غير الشقيقات. (وام)