شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف تصوير أفلام عالمية في الأردن والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”
أعلنت الهيئة الملكية للأفلام استئناف تصوير أعمال سينمائية عالمية في الأردن، وفق أعلى معايير السلامة والوقاية.
ووصل فريق الفيلم الكوري «مفاوضات» أرض المملكة مطلع الأسبوع الجاري لاستكمال تصوير مشاهده بعد توقف بسبب تداعيات «كورونا».
وأعلنت المخرجة، يم سون ري، دوران الكاميرا مجدداً منتصف الشهر المقبل، بعد اجتياز الواصلين إلى مطار الملكة علياء الدولي الفحوص، والحجر الصحي.
ونشرت ري عملية تعقيم الحقائب ومعدات التصوير فور الوصول لأرض المطار، وأكدت التقيد بالشروط الصحية.
وأكدت إدارة هيئة الأفلام جاهزية فتح الأبواب لاستقبال تصوير الأعمال بإنتاجات عالمية ضخمة ضمن متطلبات آمنة.
ويتصدر النجمان الكوريان هوانج يونج، ومين وهيون ين، بطولة الفيلم الذي يستند إلى قصة حقيقية حدثت عام 2007 حول اختطاف 23 كورياً في أفغانستان.
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