«دبي للسياحة» مستعدة لإسعاد الزوار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بالتزامن مع استئناف دبي استقبال السياح، أطلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» حملتها التسويقية بعنوان «دبي مستعدة لاستقبالكم» Ready when you are. وتستعرض الحملة أبرز التجارب التي يمكن أن يستمتع بها السياح عندما يختارون دبي وجهتهم المقبلة خلال هذه الفترة، كما أنها تذكر من زارها من قبل بالأنشطة الممتعة والمعالم السياحية الرائعة التي ستبقى محفورة في أذهانهم.

وكانت دبي بدأت الثلاثاء الماضي في استقبال السياح الدوليين عبر مطاراتها، حيث تم الترحيب بالمسافرين وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم، مع الحرص على اتباع الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الضيوف، وكذلك العاملون في المطار.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الاستراتيجية الناجحة التي تبنّتها حكومة دبي في التعامل مع جائحة كورونا «كوفيد-19» المستلهمة من الرؤية والقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية بما فيها قطاعا السياحة والطيران. وكذلك حصول دبي على ختم السفر الآمن من المجلس العالمي للسفر والسياحة، وذلك بناءً على الإجراءات الصارمة وبروتوكلات السلامة والصحة العامة التي تتبعها المدينة.

وأكدت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» جاهزية المنشآت الفندقية، وكذلك الحدائق المائية، ومناطق الجذب الرئيسية لاستقبال السياح من خارج الدولة مجدداً، والتي بدورها حرصت على تقديم العروض والباقات الترويجية التي تشجعهم على زيارتها للاستمتاع بتجارب عالمية مميزة لا مثيل لها.