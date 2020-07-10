جوائز بمليون درهم عبر سحوبات رقمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

كشفت مجموعة مراكز التسوق في دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن حملتها الترويجية الخاصة بمفاجآت صيف دبي 2020. تم إعداد العرض الترويجي الصيفي «تسوق واربح» ليقدم مفاجآت كبيرة وجوائز تصل قيمتها إلى مليون درهم على مدى سبعة أسابيع، مع آلية جديدة من دون تلامس للسحوبات الرقمية وإجراءات أمان صارمة لسكان دبي وزوارها.

سيحصل كل متسوق خلال فترة العرض الممتدة من 9 يوليو 2020 وحتى 29 أغسطس المقبل، عند إنفاق 200 درهم، على فرصة المشاركة في السحب الرقمي، حيث سيحظى 70 من المحظوظين بفرصة الفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى 300,000 درهم، أو 6 سيارات إنفينيتي Q50 الجديدة كلياً. وإلى جانب العروض الرائعة عبر مراكز التسوق، فإن حملة «تسوق واربح» خلال مفاجآت صيف دبي ستشمل موسمي عيد الأضحى والعودة إلى المدارس، لتبدأ العروض الترويجية لعيد الأضحى من 19 يوليو حتى خمسة أيام العيد، حيث تتاح الفرصة لـ 50 شخصاً للفوز بجوائز نقدية بقيمة إجمالية تبلغ 200،000 درهم، بينما سيستمر عرض «العودة إلى المــدارس» في الفـــــــترة من 9 أغسطـــس، وحتى 29 أغسطس، حيث سيربح 20 فائزاً محظوظًا ما مجموعه 100،000 درهم. وستقام سحوبات مفاجآت صيف دبي لسيارات إنفينيتي Q50 بتاريخ 18 و25 يوليو، و 15 و 22 و29 أغسطس، بينما سيتم إجراء سحوبات عيد الأضحى المبارك خلال أيام العيد، وسحب العودة إلى المدارس بالتزامن مع مواعيد سحب مفاجآت صيف دبي. وشهدت حملة مفاجآت صيف دبي 2020 استجابة قوية، حيث سيشارك 14 مركزاً للتسوق في العروض الترويجية.



نشاط كامل



قال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة مجمــــوعة مـــــــراكز التسوق في دبي: «مع عودة دبي إلى نشاطها الاقتصادي الكامل، نعمل في مجموعة مراكز التسوق في دبي ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على تسريع مرحلة التعافي لقطاع التجزئة. فــــقد ساعـــــدتنا شــــراكتنا الاستراتيجية الطويلة الأمد مع مراكز التسوق على تصميم طرق تفاعلية جديدة لاستضافة العروض الترويجية لمفاجآت صيف دبي 2020 التي طال انتظارها هذا العام. وكلنا ثقة بأننا قد نظمنا تجربة آمنة للمستهلكين ليستمتعوا بصيفهم في دبي.

وبهدف تشجيع المتسوقين أكثر على الخروج وتجربة «دبي للتسوق»، نفذت مراكز التسوق المشاركة تدابير شاملة للصحة والسلامة للحفاظ على المتسوق.

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بناء ثقة المستهلك



قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تزداد شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة مراكز التسوق في دبي قوةً عاماً، بعد عام، وأصبحت هذه الشراكة أقوى بشكل ملحوظ خلال هذا العام، فنحن نتعاون معاً ونعمل بجد من أجل بناء ثقة المستهلك وإعادة تشكيل قطاع التجزئة من خلال الحملات التي تعد أكثر من مجرد عروض ترويجية لاستقطاب المتسوقين. وفي ظل وجود السحوبات الرقمية، نتوقع حدوث تحول في سلوك الشراء الخاص بالمستهلكين.



المراكز المشاركة



تضم قائمة المراكز المشاركة في عروض مجموعة مراكز التسوق في دبي مركز البستان، والبرشاء مول، ومركز الغرير، والعربي سنتر، وبن سوقات سنتر، وبرجمان، وسيتي سنتر الشندغة، وسيتي سنتر معيصم، ودبي أوتلت مول، والاتحاد مول، والواحة سنتر، ومركز تايمز سكوير، وريف مول، وأب تاون مردف.

وللتسجيل في السحوبات الرقمية، يتعين على كل متسوق زيارة مكتب خدمة العملاء في أي من مراكز التسوق، وتقديم البيانات المطلوبة.