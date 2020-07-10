مـسـاجـد الـذيـد مـنـارات عـبـادة وعـلـم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم تقتصر وظيفة المسجد منذ القدم على الناحية الدينية، إذ لعب دوراً مهماً في الحياة الاجتماعية، باعتباره مكاناً لالتقاء السكان وتبادل الشورى والنصيحة.

واكتسبت المساجد أهمية معمارية باعتبارها من أبرز المباني التي تعكس الطرز المعمارية السائدة في حقبة تشييد كل مسجد. وتميزت إمارة الشارقة قديما وحديثاً في المحافظة على الهوية الإسلامية والحضارية للمساجد،وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي تلقاه باعتبارها منارات علم وتعليم وأماكن عبادة، وهي في ذات الوقت تحكي جزءاً من تاريخ الإمارة عبر جماليات الزخارف الهندسية والنقوش.

اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدور العبادة انعكس على دقة التصاميم في كل جوانبها وفي أدق تفاصيلها من الأعمدة والمآذن وحتى القباب والمحاريب وصولاً إلى اختيار المواقع التي تقام فيها.

ولم تكن مدينة الذيد ومساجدها عبر التاريخ ببعيدة عن هذه الجوانب، فقد ظهرت في تلك البقعة أماكن العبادة منذ مئات السنين،وكان بناؤها المعماري يعتمد على المواد الأولية المتوفرة في واحة الذيد من سعف وجذوع النخيل، وفي فترة لاحقة ظهر بناء المساجد من الطين.

ويعد مسجد الشريعة الأقدم في مدينة الذيد في وسط ما يعرف بالبلاد أو مزارع النخيل القديمة عند مجرى الشريعة (فلج الذيد). بني هذا المسجد قبل نحو 300 عام خلت من الطين وسقف من جذوع النخيل والسعف وكانت تقام فيه الصلوات الخمس والجمع.

لم يتعد حجم المسجد الغرفة الصغيرة التي لا تزيد صفوفها عن اثنين وتم بناؤه على ربوة في وسط النخيل لكي يُسمع النداء عندما يصعد إلى عنان السماء خمس مرات. وعند بناء مسجد الذيد القديم بجوار مدرسة الذيد الابتدائية في ستينات القرن الماضي بدأ الناس في هجر مسجد الشريعة وتهدمت جدرانه وبقي المحراب حتى أواخر الثمانيات،حيث أزيل لبناء المسجد القائم.

ذهب مسجد الشريعة دون ترميم ولم تبق منه إلا ذكراه في ذاكرة ذلك الجيل من أهل النخيل والشريعة الذين كانوا يغتسلون من الفلج ليهبوا إلى خالقهم فتتلاصق الأقدام في صف مرصوص ويرتفع صوت الإمام محمد بن حامد، رحمه الله، يكبر للصلاة.

وظهر مسجد الذيد القديم منذ ما يزيد على 60 عاماً وكان بداية بنائه من سعف النخيل، ومع التطور العمراني أعيد بناؤه كلياً في أواخر الستينات من الطوب والسقف من الخشب وكانت تقام فيه صلاة الجمعة، وكان إمام الجمعة يأتي من الشارقة كل أسبوع على راحلته لإلقاء الخطبة. واستمر المسجد حتى 1991.

ويمكن اعتبار مسجد العويس الجنوبي في مدينة الذيد بجوار سارية العلم أقدم مسجد قائم في المنطقة، حيث يعود بناؤه إلى ستينات القرن الماضي عند وصول الطابوق وانتشار المزارع وبدايات ظهور الزراعات الحديثة مع مكائن الديزل. كان يؤمه المصلون من المناطق المجاورة والمزارع خاصة أيام الجمع. ولحق بالمسجد حريق جاء عليه في أواخر التسعينات الذي أثر في سقفه المميز القديم، لكنه يبقى معلماً إسلامياً تراثياً يحكي قصة تطور الذيد.

والمسجد الكويتي في الذيد ثاني أقدم المساجد بالمنطقة التي ما زالت قائمة حيث أسس في أغسطس/آب 1972 على نفقة السيدة فاطمة الفارس حرم الشيخ دعيج السلمان الصباح. ويتميز المسجد بشكلة المضلع ومنارته ذات الزخارف الإسلامية.

ويقع المسجد في منطقة كانت تعد قبل 50 عاماً قلب الذيد حيث ينتهى عنده شارع الشيخ زايد القادم من الشارقة، وكذلك مدخل استراحة الشيخ زايد بواحة النخيل.

ما يميز مدينة الذيد وجود مسجد على عمق 20 متراً، وهو الأول والوحيد في الإمارات الذي تقام الصلاة فيه منذ مئات السنين عند هذه النقطة تحت سطح الأرض. المسجد يوجد في مجرى فلج الذيد المعروف بالشريعة، وكان يصلي فيه من يقوم بأعمال الصيانة الدورية للفلج عبر التاريخ.

واستغل أهالي الذيد منذ عقود خلت بطن الوادي خاصة في المنطقة التي تعرف من الوادي بالمسيال حيث الحصا الناعم والمنبسط كمصلى للعيد، واستمر ذلك حتى العام 1982 موعد بناء مصلى في شعبية الحصن، ويوجد اليوم في مدينة الذيد أكثر من خمسة مصليات للعيد.

يعتبر مسجد عمار بن ياسر، أو ما يعرف بمسجد الذيد الكبير،الذي أنشئ على نفقة سلطان بن علي العويس، أيقونة معمارية وأكبر مساجد المنطقة الوسطى في إمارة الشارقة وافتتح يوم الجمعة 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1992 ويتسع لنحو 5 آلاف مصل ويتكون من طابقين.