«الصحة العالمية» تشكل لجنة لمراجعة أدائها خلال «الجائحة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الخميس، تشكيل لجنة مستقلة من الخبراء مكلفة بإجراء «تقييم نزيه» لإدارتها لأزمة تفشي وباء كوفيد-19 والسماح ب«تجنب مآسٍ مماثلة في المستقبل»، في وقت تواجه الهيئة انتقادات شديدة لطريقة تعاملها مع الأزمة الصحية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم جيبريسوس متحدثاً إلى دبلوماسيي الدول الأعضاء «يشرفني أن أعلن أن رئيسة الوزراء السابقة (النيوزيلندية) هيلين كلارك والرئيسة السابقة (الليبيرية) إيلن جونسون سيرليف وافقتا على تولي رئاسة لجنة التقييم التي نطلق عليها اسم اللجنة المستقلة للاستعداد للأوبئة العالمية والتعامل معها». وقال «لا يمكنني تصور شخصيتين أكثر استقلالية لإجراء هذا التقييم النزيه ومساعدتنا على فهم ما جرى وما يجدر بنا القيام به لتفادي مثل هذه المآسي في المستقبل». وتعرضت منظمة الصحة لانتقادات حادة منذ بدء الأزمة الصحية في أواخر 2019 أخذت عليها بصورة خاصة تأخرها في التوصية بوضع الكمامات. واتهمتها الولايات المتحدة بالتساهل حيال الصين، البؤرة الأولى للفيروس، وبالتأخر في إعلان حال طوارئ صحية عالمية. وأعلنت الولايات المتحدة رسمياً الثلاثاء انسحابها من المنظمة التي تخسر بذلك أحد أكبر مساهميها.

وقال جيبريسوس في تلميح إلى الولايات المتحدة «لن نتمكن من التغلب على الجائحة إن كنا منقسمين»، محذراً بأن «انقسامات» الأسرة الدولية تساهم في استمرار تفشي الوباء. وأضاف «التهديد الأكبر الذي نواجهه اليوم ليس الفيروس نفسه، بل نقص الزعامة والتضامن».

جاء ذلك في وقت تخطى عدد الإصابات المسجلة رسمياً في العالم 12 مليون إصابة، أكثر من نصفها في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية، وفق تعداد وضعته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية.

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من جانب آخر أعلنت بلدية العاصمة الروسية موسكو، أنها ستعيد فتح المدارس والجامعات الأسبوع المقبل في أحدث تخفيف للقيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد بعد تراجع عدد الإصابات اليومية في العاصمة الروسية إلى 568 حالة.

وقال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو، إن التفشي يتراجع في المدينة وإن الوقت قد حان لتخفيف المزيد من القيود.

وقال إن المدارس والجامعات والمعسكرات الصيفية والمراكز الثقافية يمكن أن تعود للعمل الأسبوع المقبل. وأضاف أنه اعتباراً من التاريخ نفسه لن يفرض على سكان المدينة، البالغ عددهم نحو 13 مليون نسمة، وضع الكمامات في الأماكن المفتوحة. لكن، سيظل وضع الكمامات إلزامياً داخل المتاجر والمنشآت الطبية وفي شبكة المواصلات العامة. ويمكن لسكان موسكو كذلك العودة إلى المطاعم ودور السينما والحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية اعتباراً من الشهر المقبل طالما تلتزم هذه الأماكن بشغل ما لا يزيد على 50 في المئة من طاقتها الاستيعابية.

وقال سوبيانين إن رفع إجراءات العزل العام في العاصمة تم بنجاح؛ إذ انخفضت حالات الإصابة اليومية بالمدينة.

وكتب على موقعه الإلكتروني «بالطبع كل مرحلة من رفع القيود تنطوي على عناصر غير متوقعة وخطرة.. لكن اتضح أن الوضع ظل تحت السيطرة وأن الخطر كان له ما يبرره». (وكالات)