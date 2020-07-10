دياب يتنصل من انهيار لبنان.. واحتجاجات على «تكميم الأفواه»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت ”الخليج 365”:

قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أمس الخميس، إن الدولة ليست من أخطأت بالسياسات المالية؛ بل السلطة هي التي أهدرت مال الدولة، مرحباً بالانتقاد البناء، وتوسيع التدقيق المالي، ليشمل كل مؤسسات الدولة، وعدم قصر ذلك على مصرف لبنان، بينما قال رئيس الحكومة السابق سعد الحريري: إن لبنان يدفع أثماناً إقليمية، ويمر بأسوأ وضع اقتصادي، بالتزامن مع اعتصامات ووقفات تطالب بالإفراج عن الناشطين الموقوفين، فيما أعلنت اتحادات النقل البري عن تعلّيق اعتصام السائقين حتى 22 يوليو/تموز الجاري، وقرّر المجلس الدستوري تعليق مفعول البند المتعلق بتمديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا.

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ورحب دياب​ في مستهل جلسة ​مجلس الوزراء، أمس الخميس، بالانتقاد ​البناء؛ لكنه لفت إلى أن الدولة ليست من أخطأ بالسياسات المالية التي أوصلت البلد إلى الانهيار؛ بل السلطة هي التي أخطأت واستدانت وصرفت وأهدرت مال الدولة، وقال: توجهنا إلى التدقيق بحسابات ​مصرف لبنان​ والتدقيق الجنائي ضمناً كمحطة أولى، وأنا مع توسيع هذا التدقيق؛ ليشمل كل مؤسسات الدولة، والحكومة التزمت بما جاء في بيانها الوزاري، ولدينا جدول كامل بالملفات التي انتهت مثل: الإصلاحات، وبالملفات الباقية ونحن على استعداد لنشرح بالتفصيل لكل من لديه رغبة بمعرفة الحقيقة.

من جهة أخرى، اعتصم عدد من الناشطين أمام مدخل قصر العدل في طرابلس؛ للمطالبة بإطلاق سراح الناشطين الموقوفين، ورددوا هتافات نددت بسياسة «كم الأفواه»، وطالبوا القضاء ب«فتح ملفات الفساد ومحاكمة كل من سرق مال الدولة»، مؤكدين «الاستمرار بتحركاتهم في سبيل بناء دولة القانون والمؤسسات». وأقدم السائقون العموميون على إقفال مراكز المعاينة الميكانيكيّة بالشاحنات؛ تنفيذاً لدعوة اتحادات ونقابات قطاع النقل البري طالماً أن الدولة لم تسترد إدارة هذا القطاع، إلا أن الاتحادات عادت وعلّقت الاعتصام حتى 22 الجاري؛ لتصحيح هذا الخطأ غير القانوني؛ ولكي تعود إدارة هذا القطاع إلى الدولة.

في غضون ذلك، اعتبر الحريري بعد زيارته للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، أن لبنان يمر بأسوأ وضع اقتصادي شهده تاريخياً، وهناك تفكير لدى الحكومة، والعهد بتغيير النظام الاقتصادي الحر، وكل الأفعال والتصريحات تعد دليلاً على ذلك، مؤكداً أن لبنان يدفع أثماناً إقليمية لا يجب أن يدفعها، وعلى الجميع أن يضحي وأنا ضحيت، وقال: يجب أن نساعد أنفسنا، ونعرف حجمنا كدولة، وحجمنا في المنطقة ويجب ألا نسمح للعالم أن يلعب بنا. وتابع: إذا أردنا أن نسيطر على الليرة، والإيحاء للمجتمع الدولي بالإيجابية يجب البدء بالإصلاحات، مؤكداً أن الحلول موجودة، ويجب على الحكومة أن تنظر إليها بشكل مختلف عما تنظر إليها الآن، وقال سعد الحريري: قدمت التضحيات الكافية في البلد، وانتقدت حتى من فريقي؛ بسبب التسويات التي قمت بها لمصلحة البلد، مؤكداً عدم وجود خلاف جذري مع حزب «القوات»؛ بل هناك خلاف على بعض الأمور الواضحة. وأوضح أنه بالنسبة ل«FORENSIC AUDIT» نلقي اللوم على مصرف لبنان، والدولة مدينة ب90 ملياراً؛ لكن أيهما أسهل القيام بتدقيق على المصرف أم على الدولة؟، مؤكداً أن لبنان لا يتحمل المماطلة في تشكيل الحكومات وغيرها، فهو يحتاج إلى حكومة قادرة على اتخاذ قرارات منذ اللحظة الأولى، والمضي بالإصلاحات.