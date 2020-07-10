شكرا لقرائتكم خبر عن الرأسمالية الوبائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 40 % من الأمريكيين لا يمكنهم الحصول على 500 دولار من دون بيع أي شيء، أو الحصول على قرض.

إن عدم المساواة كارثة مختارة. وقد حان الوقت لإعادة التفكير فيها. فقبل عشر سنوات كانت القوة الدافعة هي الضغط الناشئ عن التحديات المالية. وعندما تتجاوز التدفقات الخارجة التدفقات الداخلة، فإن البئر تجف في النهاية، وتتحول مواردنا المتبقية إلى هباء، فالكبرياء والنظام الاقتصادي الظالم وضعانا في فخ، وربما فشلنا في نظام مصمم لتحقيق النجاح.

إننا نعيش حياة مقيدة بأفكار الاقتصاديين الراحلين وهذه ظاهرة طبيعية، ولا بد لنا من بذل الوقت والجهد والموارد لتحفيز النظم البشرية لتصبح الأفكار الجديدة مترسخة ومسيطرة، وكلما طال الحفاظ على الوضع الراهن أصبح أصعب. وفي النهاية، سينكسر ويصلح، والسؤال هو: كيف؟

إن النكهة الحالية للرأسمالية «لا حصر لها»، وهنا تكمن المشكلة؛ لأن كل شيء بات في متناولها واستغلت مواردنا الطبيعية وألحقت الضرر بنُظمنا البيئية، واستهلكت وقتنا وجهدنا، وحتى آمالنا وأحلامنا، وتم التعامل مع كل هذه الأشياء على أنها موارد تتم الاستفادة منها لنظام مصمم بشكل منهجي لإفادة القلة.

الفكرة الرئيسية التي تدعم النسخة الحالية من الرأسمالية، بسيطة للغاية، وهي أن عملنا عبارة عن زيادة الأرباح إلى أقصى حد. وعلينا فقط أن نقبل كذبة تقول إنه بفعل ذلك، ستستفيد الجماعة، وقد يكون من الصعب هضم ذلك.

إن النمو لا يزال هو الحل حتى في عصر الانهيار البيئي، لكنه نظام هش ينهار في مواجهة جائحة كورونا، ونظامنا الغذائي هو مثال ممتاز على ذلك.

لقد ظهرت مشاكل في بداية ظهور الوباء، حيث لعبت الظروف في مصانع تعبئة اللحوم إلى جانب قوة الفيروس. وبحلول أواخر أبريل 2020، كان اختبار 5000 عامل إيجابياً، وأغلقت عشرات المصانع، وتم ذبح الملايين من الحيوانات لتخفيف الخسائر المالية. وفي الوقت الذي كان فيه الجوع منتشراً، علمنا أن نظاماً صُمم لتحقيق الكفاءة كان غير مبالٍ بالتحديات التي تتجاوز ميزانياتها العمومية. والنتيجة كانت من أجل «قرارات تجارية مربحة»!

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لقد كانت حالة التمويل العائلي وخيمة، فقد كشف تقرير نُشر عام 2019 أن ما يقرب من 40% من الأمريكيين لا يمكنهم الحصول على 500 دولار بدون بيع أي شيء أو الحصول على قرض.

ووجد استطلاع آخر أن 49% كانوا يخططون للعيش بأجر مقابل الراتب، وكان ذلك قبل سلسلة تزيد على 46 مليون مطالبة (تعويض بطالة) ارتبطت بالجائحة. وفي الوقت نفسه، ارتفع إجمالي ثروة المليارديرات الأمريكيين بأكثر من 600 مليار دولار، فمثلاً كسب جيف بيزوس 24 مليار دولار في ذلك الوقت.

وفي أبريل 2020، لم يدفع ما يقرب من ثلث المستأجرين إيجارهم في الوقت المحدد، وهي زيادة كبيرة مقارنة بعام 2019. ووسط جائحة عالمية، يواجه ملايين الأشخاص خطر الوجود في الشوارع. لماذا؟

الجواب بسيط. إن فعل خلاف ذلك من شأنه أن يدحض الفرضية المركزية للرأسمالية: الربح، وأيديولوجيتها لا تعرف سوى إجابة واحدة: المزيد.

إن النظام الحالي يحتضر، لكنه لن يسير بهدوء. وإذا لم نتمكن من العيش في حدود الكوكب، فإن الإنسانية مشروع فاشل، وإذا لم نتمكن من توفير ضروريات الجميع، فإن البشرية هي تسمية خاطئة.

إذا استغللنا هذه اللحظة لإعادة التفكير في أنظمتنا الاقتصادية، فيجب أن نبدأ بالتفكير في ما نقدره وما يجب أن نكافئه. وعلى الأقل، أَلا ينبغي أن يحصل الأشخاص الذين يعملون في أدوار «أساسية» على أجر معيشي مجزٍ؟

لقد أدت جائحة الفيروس التاجي إلى إبراز طغيان نظامنا الاقتصادي، ولدينا خيار يجب أن نتخذه: هل سنستعيد استقلاليتنا؟

محاضر عن الابتكار الاجتماعي في جامعة ثمسات. موقع: كومون دريمز