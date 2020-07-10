الجامعة العربية تؤيد قرار مجلس الأمن حول «كوفيد ـ 19»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”، وام

أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن تأييدها لما تضمنه القرار التونسي - الفرنسي الذي اعتمده مجلس الأمن بالاجماع حول جائحة «كورونا المستجد» كوفيد 19 خلال جلسته التي عقدت في الأول من شهر يوليو الجاري.

Advertisements

وحثت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان، جميع الأطراف في النزاعات المسلحة على الوقف التام والفوري للأعمال العدائية والدخول فوراً في هدنة إنسانية تستمر لمدة 90 يوماً متتالية على الأقل لإيصال المساعدات الإنسانية في ظروف آمنة ودون عوائق وبشكل مستمر، لتقوم الجهات المحايدة العاملة في المجال الإنساني بتقديم الخدمات المناسبة وفقاً للمبادئ الإنسانية وتنفيذ عملية الإجلاء الطبي وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للاجئين حسب الاقتضاء.

من جانبه، حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من الدعاية المضللة، التي تمارسها التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها «داعش»، بشأن وباء كورونا، وبأنه غضب من الله، مشيرًا إلى أن التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة، تسعى لاستغلال هذا الوباء الذي تمر به البشرية جمعاء، لخدمة أغراضها الخبيثة، واجتذاب أعداد جديدة من الشباب، بعد أن خَفتَ نفوذهم وفقدوا سيطرتهم، واستمروا في الانحسار والاندثار.

وأكد مرصد الأزهر أن الوباء أصاب البشرية كلها، وليس بحسب ما زعم تنظيم «داعش» الإرهابي أنه «غضب الله على الغرب»، فالوباء ضرب دولًا مسلمة وأصاب مسلمين، مشيراً الى أن الأوبئة والأمراض تعاقبت عبر الأزمنة، وأصابت البشرية عبر تاريخها الطويل، ونال المسلمين بسببها كثير من الابتلاءات.