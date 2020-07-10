السودان: استقالة 6 وزراء تمهيداً لحكومة جديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: عماد حسن

أجرى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك تعديلاً وزارياً، شمل سبعة وزراء بعد أن قدم ستة منهم استقالتهم بناء على طلبه.

وعقد مجلس الوزراء الانتقالي اجتماعاً طارئاً أمس الخميس، بدعوة من حمدوك، الذي اشاد بالوزراء وقبولهم للتكليف في هذه الظروف الصعبة.

وقال حمدوك ان هناك حاجة لتقييم أداء الحكومة استجابة لرغبة الشارع الذي خرج يوم 30 يونيو/حزيران المنصرم، مطالباً بتصحيح مسار الثورة، وإجراء تعديلات على طاقم الحكومة ليتناسب والمرحلة الجديدة.

وقبل رئيس الوزراء استقالة كل من: أسماء محمد عبد الله (الخارجية)، ابراهيم البدوي (المالية والتخطيط الاقتصادي)، عادل علي إبراهيم (الطاقة والتعدين)، عيسى عثمان شريف (الزراعة والموارد الطبيعية)، هاشم طاهر شيخ طه (النقل والبنى التحتية)، علم الدين عبدالله أبشر (الثروة الحيوانية).

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وأصدر رئيس الوزراء قراراً بإعفاء أكرم علي التوم وزير الصحة.

وكلف حمدوك الآتية أسماؤهم بتصريف أعمال الوزارات إلى حين تعيين الوزراء الجدد: عمر إسماعيل قمر الدين (الخارجية)، هبة أحمد علي (المالية والتخطيط الاقتصادي)، خيري عبد الرحمن (الطاقة والتعدين)، عبدالقادر تركاوي (الزراعة والموارد الطبيعية)، هاشم ابنعوف (البنى التحتية والنقل). عادل فرح إدريس (الثروة الحيوانية)، سارة عبدالعظيم حسنين (الصحة).

ويأتي التعديل الوزاري قبيل التوقيع على اتفاق سلام مع الحركات المسلحة، الأسبوع المقبل بمدينة جوبا.

وقال بيان مجلس الوزراء ان التعديل يأتي «لمواجهة تحديات المرحلة الحالية، بعد توقيع اتفاق السلام مع الحركات المسلحة في البلاد».

وعشية إعلان التعديل الوزاري تسربت مسودة اتفاق السلام وأثارت جدلاً كثيفاً، حيث اتفقت الحكومة وقوى الحرية والتغيير وممثلي الحركات المسلحة مساء الأربعاء على تخصيص 75 من مقاعد المجلس التشريعي الانتقالي للحركات المفاوضة وتمثيل الجبهة الثورية ب4 حقائب وزارية و3 مقاعد في المجلس التشريعي.