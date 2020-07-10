شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تودع ابنها البار أحمد بن سلطان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

الشارقة:”الخليج 365”

نعت وزارة شؤون الرئاسة المغفور له الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، الذي وافته المنية أمس الخميس، وفيما يلي نص البيان الصادر عن الوزارة: بسم الله الرحمن الرحيم..(يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي).. صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى وزارة شؤون الرئاسة المغفور له الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، داعية الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن سلطان.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على «تويتر»: «تعازينا لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ولشعب الإمارات في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، طيب الله ثراه، عظم الله أجركم، وأحسن عزاءكم، وألهمكم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، قائلاً: «رحم الله تعالى الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، خالص التعازي وصادق المواساة إلى أخي الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، وأبناء الفقيد وأسرته، نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويتقبله مع الأبرار ويلهم أهله وذويه وجميع أسرة آل القواسم الكرام جميل الصبر والسلوان».



ديوان حاكم الشارقة



كما نعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، الذي وافته المنية أمس الخميس 18 ذي القعدة 1441 هجرية الموافق 9 يوليو 2020 ميلادية، في المملكة المتحدة.

وفي ما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المغفور له بإذن الله سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، الذي وافاه الأجل المحتوم في لندن بالمملكة المتحدة البريطانية، الخميس 18 ذي القعدة 1441 هجرية الموافق 9 يوليو 2020 ميلادية.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة بصادق العزاء والمواساة إلى أهل الفقيد وذويه، وعموم آل القواسم الكرام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم آل القواسم الكرام الصبر والسلوان.. و«إنا لله وإنا إليه راجعون».

وقد تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من وقت وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه.

وسيتم تقبل التعازي في الفقيد طوال فترة العزاء عبر الاتصال الهاتفي، من خلال أرقام سوف يتم تحديدها والإعلان عنها لاحقاً.



ديوان حاكم عجمان



ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المغفور له سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة الذي وافته المنية أمس الخميس.

وفي ما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم.. «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» صدق الله العظيم.

ينعى ديوان حاكم عجمان المغفور له الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة الذي انتقل إلى جوار ربه أمس.

هذا وقد تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة عجمان لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من وقت وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه.

وتقدم صاحب السمو حاكم عجمان بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وأنجال الفقيد وذويه وعموم آل القاسمي الكرام سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم صاحب السمو حاكم الشارقة وأنجال الفقيد وذويه وآل القاسمي الكرام الصبر والسلوان و«إنا لله وإنا إليه راجعون».



ديوان حاكم الفجيرة



كما نعى ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وفيما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم.. «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة الذي وافاه الأجل المحتوم في لندن بالمملكة المتحدة الخميس 18 ذي القعدة 1441 هجرية الموافق 9 يوليو 2020 ميلادية».

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وإلى أهل الفقيد وآل القاسمي الكرام سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته و«إنا لله وإنا إليه راجعون».



ديوان حاكم أم القيوين



ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة الذي وافته المنية أمس، في المملكة المتحدة.

وفيما يلي نص البيان: «بسم الله الرحمن الرحيم.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة الذي وافته المنية في لندن بالمملكة المتحدة اليوم الخميس السابع عشر من ذي القعدة1441 هجرية الموافق التاسع من يوليو 2020 ميلادية.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم أم القيوين بأحر التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وإلى أنجال الفقيد وعموم القواسم الكرام، داعياً العلي القدير أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

وتقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الإعلام في إمارة أم القيوين لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من وقت وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه.

إنا لله وإنا إليه راجعون.



ديوان حاكم رأس الخيمة



ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة الذي وافته المنية أمس في المملكة المتحدة.

وفي ما يلي نص البيان الصادر عن ديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة: بسم الله الرحمن الرحيم.. «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي».. صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة الذي وافاه الأجل المحتوم في لندن بالمملكة المتحدة أمس الخميس 18 ذي القعدة 1441 هجرية الموافق 9 يوليو 2020 ميلادية.

ويتقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وأهل الفقيد وذويه وعموم آل القواسم الكرام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم صاحب السمو حاكم الشارقة وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

هذا وقد تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة رأس الخيمة لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من وقت وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه.



حمدان بن محمد



نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عبر «تويتر» المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، قائلاً «خالص التعازي وصادق المواساة لصاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بوفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة. نسأل الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».



مكتوم بن محمد



ونعى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، قائلاً «نعزي دولة الإمارات حكومة وشعباً ونعزي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، ونسأل الله العلي القدير أن يتغمده برحمته ويحسن مثواه ويجعله في فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون».

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حمدان بن زايد



وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، قائلاً «رحم الله الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي وأسكنه فسيح جناته، خالص العزاء لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وأسرة آل القواسم الكرام، إنا لله وإنا إليه راجعون».



هزاع بن زايد



وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي: «خالص العزاء والمواساة للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ولآل القواسم الكرام، بوفاة المغفور له الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أسكنه الله فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان ..إنا لله وإنا إليه راجعون».



سيف بن زايد



فيما نعى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وقال على «تويتر»: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، راجين الله أن يشمله بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا الصبر والسلوان».



سلطان بن خليفة



وبعث بعث سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وآل القواسم الكرام بوفاة المغفور له الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. ( إنا لله وإنا إليه راجعون ).



أحمد بن محمد



نعى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، عبر «تويتر» المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، قائلاً: «نتقدم بصادق العزاء والمواساة لصاحب السمو حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بوفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، ونسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان»..«إنا لله وإنا إليه راجعون».

شغل العمل الوزاري لمدة 20 عاماً

الإمارات تُودِّع ابنها البار أحمد بن سلطان بعد مسيرة حافلة بالعطاء



الشارقة:”الخليج 365”

ودعت دولة الإمارات العربية المتحدة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن سلطان بن صقر بن خالد بن سلطان القاسمي، بعد مسيرة حافلة بالعطاء استمرت لنصف قرن، منها نحو 20 عاماً في العمل الوزاري، في الحكومة منذ عام 1971 وحتى 1990.

ولد الفقيد عام 1948 في الشارقة، وهو أحد أبناء حاكم الشارقة الأسبق الشيخ سلطان بن صقر القاسمي، وإلى جانب كونه نائباً لصاحب السمو حاكم الشارقة، فقد شغل المغفور له بإذن الله تعالى منصب رئيس مجلس النفط بالشارقة، والرئيس الفخري لشركة دانة غاز، إلى جانب ترأسه مجلس إدارة شركة الشارقة لتسييل الغاز المحدودة «شالكو».

ظل المغفور له بإذن الله تعالى، لصيقاً بالعمل الوطني منذ بواكير شبابه، حيث جعل من حياته عملاً وطنياً مخلصاً، تنقل فيه من مجال إلى آخر، وفياً لمجتمعه، وحريصاً على تقدمه وتنميته، وشاهداً أميناً على فترات الازدهار والنهضة التي صاحبت تاريخ الإمارة الباسمة، مروراً باتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، الذي شهد تقدم لخدمة الوطن العزيز، متقلداً ومتشحاً بالحكمة والرأي السديد والرؤية الثاقبة.



التشكيل الحكومي



وشهدت ساحات دولة الإمارات العربية المتحدة، خطوات عمله الكبيرة في كافة المجالات، حيث اختير في التشكيل الوزاري الأول وزيراً للعدل في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة حتى عام 1977 ، وظل حتى التشكيل الوزاري الثالث عام 1990، ليتم تعيينه بعدها نائباً لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ليظل في منصبه لأكثر من ثلاثين عاماً حتى وفاته رحمه الله، أفنى فيها جل وقته وجهده في خدمة إمارة الشارقة ومواطنيها والمقيمين على أرضها.

وخلال فترة خدمة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي الطويلة، آمن رحمه الله، بقدرات الشباب، وأن المستقبل لهم، فكان خير داعم لهم في مختلف مجالات العمل، وظل مكمن الحكمة لهم، ومقياساً أعلى لخدمة الوطن، حيث كان قدوة للشباب مقدماً لهم خبرته الكبيرة ونصائحه، ليبرزوا أنفسهم في ساحات التنمية.

بفقد الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، تفقد الشارقة أحد أركانها الرئيسية، حيث قاد العمل في كافة جبهات الوطن، حباً وإيماناً بإنسان دولة الإمارات العربية المتحدة ومجتمعها المتسامح المتحد.

ومن أقواله رحمه الله، خلال احتفالات الدولة باليوم الوطني، إن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، استطاع بسياسته الحكيمة الحفاظ على استقرار دولة الإمارت، ويحقق على أرضها تطوراً كبيراً في مختلف ميادين التنمية، وبناء مجتمع تسوده الطمأنينة والحياة الكريمة لكل المواطنين، وإنه بفضل راعي نهضتها وقائد مسيرتها استطاعت دولة الإمارات أخذ مكانتها المرموقة في المجتمع الدولي، خليجياً وعربياً ودولياً، وأن تحظى باحترام الجميع.

وذكر المغفور له بإذن الله، أن الشيخ زايد طيب الله ثراه، لم يقف عند قيام كيان الاتحاد ودعمه؛ بل آمن بأن هذه الدولة هي جزء لا يتجزأ من الأمتين العربية والإسلامية، فجعل التضامن العربي شعاره، والمصالحة العربية أملاً لرأب الصدع، وناصر كل قضايا الأمة الإسلامية دعماً معنوياً بلا حدود، وأصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة عضواً فاعلاً مؤثراً في هيئة الأمم المتحدة ، تلقى من كل دول العالم الاحترام والتقدير.

وقال في الذكرى الرابعة والعشرين لعيد الاتحاد: «إن يوم الثاني من ديسمبر يمثل بداية انطلاقة عملاقة لشعب الإمارات. ففي مثل هذا اليوم تم إعلان قيام الاتحاد وبدأت مسيرة الخير بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة، وببدايتها بدأت الإنجازات تترى لصالح الوطن والمواطنين، فإذا بالأرض الصحراوية تكتسي بالخضرة على امتداد البصر، وإذا بمدن الدولة ترتبط بشبكة من الطرق المعبدة، وقد ارتفعت المباني صروحاً شامخة نحو عنان السماء، وغطت الدولة شبكة من الكهرباء والماء، وانتشر التعليم فأصبح حقاً ميسراً لكل مواطن ومقيم كالماء والهواء سواء بسواء، وتيسرت سبل العلاج بعد أن أقيمت أحدث المستشفيات المزودة بأحدث الأجهزة، وارتفع مستوى المعيشة بحيث أصبح دخل الفرد في دولة الإمارات يضاهي أعلى مستوى للدخل في دول العالم المتقدمة، وتعددت المرافق العامة وتحسنت الخدمات وشمل التطور كل مناحي الحياة».

وقال إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، سخر كل الطاقات والإمكانيات في سبيل تحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بدولة الإمارات لتكون دولة عصرية ومنارة عالية بين دول العالم، مؤكداً أنه لم يبخل يوماً على أبناء جيل الغد الصاعد، فسلّحهم بالعلم والإيمان ليكونوا قادرين على مواجهة متطلبات العصر وتحدياته، ورفع رأية الوطن خفاقة في مختلف المحافل الدولية.



عهود الرومي وثاني الزيودي وسارة الأميري ينعون الفقيد



نعت عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عبر «تويتر»، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، قائلةً «خالص التعازي إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة وإلى آل القواسم الكرام لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

نعى د. ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، عبر «تويتر» المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، قائلاً: «أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان».

نعت سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، عبر «تويتر» المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، قائلةً «خالص العزاء والمواساة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته».