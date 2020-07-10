شكرا لقرائتكم خبر عن «كرنفال العقبة» نهاية يوليو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365” أعلنت إدارة مهرحان «كرنفال العقبة» إقامته نهاية الشهر الجاري في عودة مباشرة لأول مهرجان أردني تعدى موعده المحدد بسبب تداعيات فيروس «كورونا».

وأكد نايف البخيت رئيس سلطة منطقة العقبة، أمس الخميس، العمل على تنظيم الحدث في حلة جديدة تتناسب مع المستجدات الوقائية والصحية.

وذكر أن الكرنفال الذي ينطلق عادة أواخر يناير ويستمر حتى مارس كل عام، سيحتوي في دورته المقبلة، على فعاليات سياحية وفنية وتسويقية وترفيهية أغلبها في مساحات مفتوحة على الشاطئ بحضور الجمهور والمرتادين.

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