تجـارة العبيـد.. أكبـر هجـرات إجبـاريـة في التـاريــخ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: الخليج

بدأت تجارة العبيد الأفارقة في القرن الخامس عشر، واستمرت طوال 400 سنة، وهي واحدة من أندر الظواهر في تاريخ العالم، فهي تمثل أكبر هجرة إجبارية في التاريخ، وفضلاً عن ذلك كان لتجارة العبيد، واسترقاقهم الأهمية الحاسمة في بناء إمبراطوريات الدول الأوروبية الاستعمارية، وإنتاج الثروات التي فجرت الثورة الصناعية فيما بعد.

ومن الدراسات الحديثة للتاريخ الإفريقي قبل الاتصال الأوروبي يتضح أن الفجوة الحضارية بين المجتمعات الأوروبية والإفريقية لم تكن كبيرة جداً عند التقاء الشعبين، ففي الوقت الذي وصل فيه الأوروبيون إلى ساحل إفريقيا الغربية، فإن عدداً من الإمبراطوريات العظيمة قد تكونت بالمنطقة مثل مملكة غانا القديمة التي ضمت الأراضي الشاسعة بين الصحراء الكبرى وخليج غانا، وما بين النيجر والمحيط الأطلنطي فيما بين القرنين السادس والعاشر.

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ونشأ خلال ذلك استقرار حضاري واسع ومعمار متقدم وفنون جميلة متقنة إضافة إلى تنظيم سياسي معقد، وكان السودان الغربي هو الذي أمد العالم الغربي بمعظم الذهب فيما بين القرنين الثامن والسادس عشر، وأضعفت غزوات البربر في الشمال إمبراطورية غانا القديمة، فأفسحت المجال حينذاك لإمبراطورية مالي التي كانت تتوسطها مدينة تمبكتو المشهورة بثرائها الواسع، وجامعتها الإسلامية، التي حوت هيئة تدريس ممتازة.

كان النظام الداخلي للمجتمعات الإفريقية - كما توضح عايدة العزب موسى في كتابها «تجارة العبيد في إفريقيا»- يقوم على العدالة، ويعتمد على المساواة وليس العبودية، كانت العبودية فقط تحدث بفعل الحروب، وما ينتج عنها من أسرى، وكان نظام الأسر مؤقتاً، فما يلبث أسرى الحروب أن يستوعبوا في الجماعات الداخلية، التي انتقلوا إليها، ويصبحوا أعضاء فيها خدماً أو جنوداً أو مزارعين، ففي المجتمعات التقليدية كان للفرد حقوقه المعترف بها والمقدسة.

توضح الكاتبة عايدة العزب موسى أن تجارة العبيد مرت بثلاثة نظم: العبودية بالقرصنة، العبودية بالتحالفات، العبودية بالمشاركة، وفيها شارك الأفارقة الأوروبيين في عمليات القرصنة، وصارت تجارة الرقيق عملاً يقوم به السادة الأفارقة؛ من أجل حصولهم على البنادق والأسلحة النارية، ليدافعوا بها عن أنفسهم في حروبهم الداخلية.

في البداية كانت هناك أسس محددة ومعلومة لدى الطرفين، ومع الوقت ساءت العلاقات بين الإفريقيين والأوروبيين، وصارت تعاني الانهيار، وذوت العادات القديمة الخاصة بالمساواة والاحترام المتبادل وانحدر الإفريقيون في عيون الأوروبيين إلى مصاف العبيد وجالبي العبيد، وخلال عقود تعمقت القسوة والازدراء، وأرسيت الأساطير عن إفريقيا المتوحشة، وأهلها أكلة لحوم البشر، ليمهد الأوروبيون غزوهم، واحتلالهم للأراضي الإفريقية، وسحقهم لشعوبها، وليؤكد الأوروبيون تميزهم الأخلاقي والمعنوي والمادي.