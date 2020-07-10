شكرا لقرائتكم خبر عن «حكواتيون شعراء» في مراكش والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت دار الشعر بمراكش فعالية جديدة بعنوان «حكواتيون شعراء»، يلتقي خلالها التراث الشفاهي الإنساني بالشعر.
كما تشكل فضاء لتلاقي التعبير الإبداعي في أرقى تجلياته.
يمتزج في هذه الفعالية الشعر بالمسرح والأداء الفني والفرجة الشعبية، وذلك في ظل حرص الدار على تجسير التباعد الاجتماعي بين الشعراء والنقاد والفنانين والمتلقي، عبر إطلاق العديد من الفقرات والندوات النقدية، من بوابة منصاتها التفاعلية.
من جانب آخر استأنف بيت الشعر في الأقصر نشاطاته وأمسياته داخل قاعاته من جديد بعد الانقطاع الإلزامي، حيث كان الجمهور على موعد مع أمسية شارك فيها الشعراء: أحمد العراقي، والحسين خضيري، وبكري عبد الحميد، وقام بتقديم الأمسية مدير البيت حسين القباحي.
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