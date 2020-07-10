حماس: المقاومة الشاملة هي القادرة على مواجهة مخططات إسرائيل

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

قالت حركة "حماس"، الخميس، إن المقاومة الشاملة هي القادرة على مواجهة مخططات إسرائيل.

جاء ذلك في بيان للناطق باسم الحركة حازم قاسم، في تعليق على استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية.

وقال قاسم: "شعبنا يدرك أن المقاومة الشاملة هي القادرة على مواجهة مخطط الضم الاستعماري وصولا لقلع المستوطنين من الأرض الفلسطينية".

وأضاف: "ارتقاء الشهيد إبراهيم أبو يعقوب في سلفيت يؤكد إصرار شعبنا على استمرار مقاومته للاحتلال وسياساته التوسعية، وأنه لن يستسلم للأمر الواقع".

ولفت إلى أن "تضحيات شعبنا العظيمة والدماء التي تروي أرض الوطن، هي كلمة السر في قدرة شعبنا على إفشال مشاريع الاحتلال، وتحقيق النصر الكامل على المشروع الصهيوني".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهد إبراهيم أبو يعقوب (29 عاما) إثر إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية.

وقالت الوزارة إن "أبو يعقوب أصيب برصاص الجيش في رقبته قرب بلدة كفل حارس غرب مدينة سلفيت".

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وأضافت أن أبو يعقوب وصل مستشفى سلفيت الحكومي، بحالة صحية حرجة، قبل أن يُستشهد.

وأوضحت أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص على الشاب بحجة إلقائه زجاجة حارقة خلال اعتداء مستوطنين على أهالي البلدة.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي بيانا حول الحادثة حتى اللحظة.‎

فيما قال محافظ سلفيت، عبد الله كميل، إن الشهيد أبو يعقوب أُصيب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، "بينما كان يمشي بشكل طبيعي مع بعض أصدقائه".

وأضاف في بيان عبر صفحته على فيسبوك: "إنني إذ أحمل قوات الاحتلال المسؤولية عن قتله، أعتبر هذه الجريمة حلقة من الجرائم التي تقترفها بحق أبناء شعبنا".

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