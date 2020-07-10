عبور 55 ألفًا شاحنة إغاثية وتجارية من تركيا إلى سوريا

هطاي/ جم كنجو/ الخليج 365

عبرت 55 ألفًا و549 شاحنة تحمل مواد تجارية وإغاثية من معبر "جيلوة غوزو" بولاية هطاي جنوبي تركيا باتجاه الأراضي السورية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

وبحسب معلومات حصل عليها مراسل الاناضول فإن الشاحنات تحمل منتجات تجارية ومواد إغاثية وفرتها منظمات مدنية نشطة في تركيا وبلدان أخرى.

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وتدخل الشاحنات إلى المنطقة الفاصلة بين معبري "جيلوة غوزو" التركي و"باب الهوى" السوري، ثم تفرغ حمولتها إلى عربات أخرى وتعود أدراجها إلى تركيا.

وشهد النصف الأول من العام الحالي عبور 55 ألفًا و549 شاحنة تجارية وإغاثية من المعبر الذي يشهد طوابير طويلة من الشاحنات بين الفينة والأخرى.

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