السودان يحبط تهريب 11 مهاجرا غير نظامي إلى مصر

عادل عبدالرحيم/ الخليج 365

أعلنت السلطات السودانية، الخميس، أنها أحبطت تهريب 11 مهاجر غير نظامي (سودانيون وأجانب)، على مع مصر، حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

ونقلت "سونا"، عن نائب مدير دائرة استخبارات الدعم السريع العقيد مبارك مصطفى، أنه "تم القبض على المجموعة في وادي الأنصاري، على بعد 8 كيلومترات من الحدود المصرية، بعد مطاردة السيارة التي تقلهم".

وأضاف، مصطفى، أن "المجموعة، التي تحركت من منطقة أبو حمد (شمال السودان) باتجاه الحدود المصرية، تضم 12 شخصا (بما فيهم المهرب)، وهم 3 سودانيين، و9 إثيوبيين".

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ويكافح السودان الظاهرة التي تضاعفت معدلاتها في السنوات الأخيرة، وتقودها عصابات منظمة، على حدوده الشرقية مع إثيوبيا وإريتريا، ويمتد نطاق نشاطها إلى الحدود الشمالية الغربية مع ليبيا.

ويعتبر السودان معبرا ومصدرا للمهاجرين غير النظاميين، أغلبهم من دول القرن الإفريقي، حيث يتم نقلهم إلى دول أخرى مثل إسرائيل، عبر صحراء سيناء المصرية، وكذلك إلى السواحل الأوروبية بعد تهريبهم إلى ليبيا.

ولا توجد إحصائيات رسمية بأعداد المهاجرين غير النظاميين والعصابات التي تنشط في تهريبهم، وتبرر الحكومة ذلك بضعف إمكاناتها مقارنةً بالتكلفة الكبيرة لملاحقة العصابات عبر حدودها الواسعة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.