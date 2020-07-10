استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة

‎ رام الله / أحمد سمير / الخليج 365

استشهد مواطن فلسطيني، مساء الخميس، إثر إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن إبراهيم أبو يعقوب (29 عاما) أصيب برصاص الجيش في رقبته قرب بلدة كفل حارس غرب مدينة سلفيت.

وأضافت أن أبو يعقوب وصل مستشفى سلفيت الحكومي، بحالة صحية حرجة، قبل أن يُستشهد.

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وأوضحت أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص على الشاب بحجة إلقاءه زجاجة حارقة خلال اعتداء مستوطنين على أهالي البلدة.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي بيان حول الحادثة حتى اللحظة.‎

فيما قال محافظ سلفيت، عبد الله كميل، إن الشهيد أبو يعقوب أُصيب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، "بينما كان يمشي بشكل طبيعي مع بعض أصدقائه".

وأضاف في بيان عبر صفحته على فيسبوك: "إنني إذ أحمل قوات الاحتلال المسؤولية عن قتله، أعتبر هذه الجريمة حلقة من الجرائم التي تقترفها بحق أبناء شعبنا".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.