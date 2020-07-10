"الأسلحة الكيميائية" تمهل نظام الأسد 90 يوما ليكشف عن مخزونه

لاهاي/ الخليج 365

أمهلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، النظام السوري 90 يوما للإبلاغ عن موقع وكمية الأسلحة الكيميائية التي يمتلكها.

وأصدرت الهيئة التنفيذية للمنظمة قرارا نشرته الخميس، أشارت فيه إلى توثيق استخدام قوات النظام السوري غازي السارين والكلور خلال هجماتها الجوية في بلدة اللطامنة (بريف محافظة حماة) في 24 - 30 مارس/ آذار 2017.

وطالبت المنظمة في قرارها، النظام، إبلاغ المنظمة في غضون 90 يوما عن مكان انتاج الأسلحة الكيميائية المستخدمة في الهجوم.

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كما طالب القرار بأن يفي النظام بالتزاماته في برنامج تخزين المواد الكيميائية، وإعلان كمية الأسلحة الكيميائية الجاهزة للاستخدام لديه.

وأكد أن "الهجوم الكيميائي كشف أن النظام السوري لم يدمر أسلحته الكيميائية ومنشآت إنتاجها"، مشيرا إلى أهمية التحقيق في الهجوم الكيميائي على اللطامنة ومحاسبة المسؤولين في هذا الإطار.

وفي تقرير نشره فريق تحقيق دولي تابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، أكد فيه أن قوات النظام هي الجهة التي نفذت هجوما كيميائيا على بلدة اللطامنة بالريف الشمالي لمحافظة حماة (وسط) في مارس 2017.

وأكد التقرير أن قوات النظام استخدمت غازي السارين والكلور في قصف اللطامنة في 24-30 مارس 2017.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.