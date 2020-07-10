كورونا.. المغرب يمدد حالة الطوارئ شهرا إضافيا

الرباط/تاج الدين العبدلاوي/الخليج 365

مددت السلطات المغربية، مساء الخميس، حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.



وصادق مجلس الحكومة الذي عقد الخميس، على مرسوم ينص على تمديد حالة الطوارئ بسائر أرجاء البلاد لمدة شهر يبدأ من 10 يوليو/تموز الجاري وحتى 10 أغسطس/آب المقبل، في تمديد هو الرابع على التوالي.



وبموجب الطوارئ الصحية، يمكن للحكومة اتخاذ تدابير استثنائية للحد من تداعيات جائحة كورونا على عدة مستويات.



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ومن بين التدابير، التخفيف التدريجي للحجر الصحي عبر مراحل أخذا بعين الاعتبار التفاوت الحاصل في الوضعية الوبائية بين جهات وأقاليم المملكة، وفق بيان مجلس الحكومة تلقت الخليج 365 نسخة منه.‎



وفي 20 مارس/ آذار الماضي، أعلنت السلطات المغربية، حالة الطوارئ الصحية لشهر، وتقييد الحركة في البلاد كوسيلة لـ"إبقاء كورونا تحت السيطرة".



ولاحقا، جرى تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد شهرا إضافيا، قبل أن يتم تمديدها لمدة 3 أسابيع انتهت في 10 يونيو، ثم تمديدها شهرا كاملا سينتهي غدا الجمعة.



وحتى مساء الخميس، سجل المغرب 15 ألفا و79 إصابة بالفيروس، وتعافي 11 ألفا و447، فيما استقرت الوفيات عند 242 حالة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.