اليمن ينتقد الصمت الأممي إزاء "إنكار الحوثيين" ضحايا كورونا

اليمن / الخليج 365

انتقدت الحكومة اليمنية، الخميس، صمت الأمم المتحدة إزاء الآلية التي تتعاطى بها جماعة الحوثي، مع جائحة فيروس كورونا في المحافظات التي تسيطر عليها.



جاء ذلك خلال لقاء لرئيس الحكومة معين عبدالملك، مع سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).



وحتى مساء الأربعاء، ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 1318، بينها 351 وفاة، و595 متعافيا.



ولا تشمل الحصيلة الإصابات المسجلة في مناطق الحوثيين؛ حيث تم الإعلان حتى 18 من مايو/أيار الماضي، تسجيل 4 إصابات بكورونا، بينها وفاة، دون تقديم أرقام أخرى منذ ذلك التاريخ، وسط اتهامات للجماعة بالتكتم على العدد الحقيقي.



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وقال معين إن "حالة الإنكار وأسلوب التعامل مع المصابين من قبل المليشيات الحوثية، أدى الى انتشار الوباء، وتخوف المواطنين من الذهاب إلى مراكز العلاج، وهو ما ينذر بكارثة صحية".

وترد جماعة الحوثي على عدم إعلانها الرقم الدقيق الخاص بحالات كورونا، بأنها لم تحصل على أجهزة ذات كفاءة عالية تحدد مستوى الحالات بشكل دقيق، إضافة إلى عدم رغبتها في إخافة السكان، وفق تصريح سابق لوزير الصحة في الجماعة طه المتوكل.

من جانبهم، شدد سفراء الاتحاد الاوروبي على دعمهم للحكومة اليمنية، في جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة جائحة كورونا.

ومنذ نحو 5 أعوام، يشهد اليمن، حربًا بين القوات الحكومية المدعومة سعوديا، وجماعة "الحوثي" المدعومة إيرانيا، الذين يسيطرون على محافظات عدة، بينها صنعاء منذ 2014.



وخلفت الحرب أوضاعا إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة.

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