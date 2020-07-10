كوريا الجنوبية.. العثور على عمدة سيول جثة هامدة

سيول / الخليج 365

أعلنت شرطة كوريا الجنوبية، الخميس، العثور على عمدة سيول جثة هامدة في منطقة شمالي العاصمة، بعد اختفائه صباح اليوم.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" المحلية، عن الشرطة أن "عمدة سيول بارك وان سون، عثر عليه ميتا شمالي سيول، بعد الإبلاغ عن اختفائه من قبل عائلته".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شرطة كوريا الجنوبية اختفاء عمدة سيول، الناشط الحقوقي بارك وان سون، بعد تركه رسالة شفوية وصفتها ابنته بأنها تبدو مثل "وصية".

وقالت الشرطة إنها أطلقت عملية بحث موسعة عن سون، لا سيما بعد إغلاق هاتفه المحمول، مضيفة أن آخر إشارة صادرة عنه كانت من تلة صغيرة في حي سونجبوك بالعاصمة، وفق "أسوشيتيد برس".

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من جهتها، أوضحت ابنة سون، أن والدها ترك رسالة تبدو مثل "وصية"، قبل مغادرته منزله بنحو 4-5 ساعات.

وحشدت الشرطة 150 ضابطا وطائرة دون طيار، من أجل عملية البحث عن عمدة سيول المختفي.

وكان "سون" ناشطا مدنيا ومحاميا لحقوق الإنسان لفترة طويلة، وتم انتخابه عمدة لسيول عام 2011، وأصبح أول عمدة للمدينة يتم التصويت من أجل توليه فترة ثالثة في يونيو/ حزيران 2019.

ويعتبر سون، العضو في "الحزب الديمقراطي الليبرالي" للرئيس الحالي مون جاي إن، أملا رئاسيا محتملا لليبراليين في انتخابات 2022.

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