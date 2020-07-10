تونس تعلن السيطرة على فيروس كورونا "محليا"

تونس / شيماء المناعي / الخليج 365



أعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، الخميس، سيطرة بلاده على فيروس كورونا محليا، وخاصة في المناطق السياحية.



جاء ذلك في تصريحات للوزير، بمؤتمر صحفي مشترك مع وزير السياحة والصناعة التقليدية، محمد علي التومي، ومديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة التابع لوزارة الصحة نصاف بن علية.

ولفت المكي إلى إجراء بحث ميداني في جزيرة جربة بولاية مدنين (جنوب شرق) أُخذت خلالها عينة عشوائية ممثلة في 3 آلاف شخص من جميع الفئات العمرية لإجراء التحليلات المخبرية للفيروس، ويمثلون 711 عائلة، وجاءت النتيجة سلبية للفيروس.



ووفق الوزير، تم إنجاز البحث في الفترة الممتدة بين 9 حزيران/يونيو الماضي حتى 15 من الشهر نفسه.



من جانبها، أكدت "بن عليّة"، السيطرة على العدوى محلياً.



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وأضافت: "لم يعد هناك عدوى محلية"، ويقصد بذلك بين التونسيين المقيمين في الداخل والمخالطين لهم.



وتابعت أنّ "استراتيجة الوزارة الآن موجهة للوافدين إلى تونس من المناطق ذات الانتشار الكثيف".



من جانبه قال الوزير التومي، إن "هذا النجاح سيزيد من تحسين الصورة الايجابية التي حظيت بها تونس أثناء تعاملها مع فيروس كورونا".

وأضاف: "نأمل أن يتم استثمار هذا النجاح لجلب مزيد السياح إلى جزيرة جربة وباقي المدن التونسية".

وخلال الأسابيع الماضية، انخفض معدل الإصابات اليومية بالفيروس في تونس، إلى أقل من 15 إصابة يوميا، وغالبيتها لأشخاص كانوا مقيمين في الخارج، أو المخالطين لهم.

وحتى الخميس، بلغ إجمالي إصابات كورونا في تونس 1231؛ منها 50 وفاة، و1055 حالة تعاف، ما يعني أن الحالات التي لا تزال مصابة بالفيروس تبلغ 126 فقط.

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