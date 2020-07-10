ملك الأردن يؤكد لبومبيو موقف المملكة الثابت تجاه فلسطين

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365 أكد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، الخميس، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا). وحسب المصدر ذاته، جرى خلال الاتصال بحث الجهود الثنائية والدولية لاحتواء وباء كورونا، وأهمية مواصلة التعاون للتصدي لآثاره الاقتصادية والإنسانية. Advertisements وبحث الجانبان مجمل قضايا المنطقة؛ حيث أعاد الملك عبد الله التأكيد على مواقف الأردن الثابتة حيالها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. كما تناول الاتصال -وفق بترا- علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأعرب عاهل الأردن عن شكره للدعم المتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة للمملكة. وتعتزم إسرائيل ضم منطقة غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة لسيادتها، وهو ما يعادل نحو 30 بالمئة من مساحة الضفة. وكان من المقرر أن تشرع الحكومة الإسرائيلية في عملية الضم، مطلع يوليو/تموز الجاري، لكن لم يصدر أي قرار بهذا الشأن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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