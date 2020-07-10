رئيس مركز الواديين يدشن فعالية “تحجير السيارات”بمنتزه الحبلة

دشن رئيس مركز الواديين الأستاذ يحيى آل مجدع، اليوم فعالية “تحجير السيارات”، بمنتزه الحبلة السياحي في محافظة أحد رفيدة ضمن فعاليات صيف 41.وقال رئيس مركز الواديين، أن الفعالية شهدت حضور كبير من المصطافين وأهالي عسير، وسط إجراءات احترازية متكاملة للوقاية من فايروس كورونا، مشيداً بالتنظيم وتعاون الجهات الخدمية والأمنية بمركز الواديين لإنجاح الفعالية،ومضيفاً أن هناك فعاليات قادمة في منتزه الحبلة وهي الدراجات الهوائية الأحد القادم، ورياضة المشي الثلاثاء القادم، وكذلك أمسية شعرية في ذات اليوم، والتي ستحتضنها القرية التراثية عند الساعة الثامنة مساء.من جهته، أضاف رئيس بلدية مركز الواديين الأستاذ متعب آل منصور، بأن عدد المشاركين في فعالية تحجير السيارات التي ستستمر 3 أيام، بلغ 15 مشاركاً، وسيتم التصويت لمشارك واحد فقط للفوز بهذه الفعالية عن طريق الرابط

https://forms.gle/d1KxPf836cZcYQWz7

فيما، ستُعلن النتائج عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وقال، تم عمل مسار للسيارات في موقع التحجير بحيث يتمكن المتنزه من رؤية المشاركين وهو في مركبته،دون الحاجة للنزول منها.