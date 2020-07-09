شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات جديدة من «الصحة» لمواجهة جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، استحداث العديد من الخدمات والمنتجات في مختلف مناطق المملكة لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وذلك ضمن خطط المملكة الاستباقية لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

ومن ضمن هذه الخدمات والمنتجات:

– أجرت مراكز تأكد أكثر من 480 ألف فحص مخبري.

– 239 عيادة تطمن استقبلت أكثر من 265 ألف مراجع.

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– إضافة 2500 سرير عناية مركزة.

– 4 مستشفيات ميدانية.

– إجراء أكثر من 2.1 مليون فحص مخبري.

– 3.7 مليون استشارة طبية عبر مركز 937.