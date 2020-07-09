المناورة "حسم 2020".. وزير الدفاع المصري يوجه رسالة تحذير

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مصر تجري مناورات عسكرية في الاتجاه الاستراتيجي الغربي

قال وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي إن مصر لاتهدف للتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة ولكنها لن تسمح بتهديد الأمن القومي المصري من الاتجاه الغربي.

وأضاف زكي أثناء تنفيذ المرحلة الرئيسية من المناورة البرية والبحرية " حسم ٢٠٢٠ " بالاتجاه الاستراتيجى الغربى إن القوات المسلحة المصرية بكافة أفرعها تواصل إستعدادها للتصدي لأي تهديد وترسل رسالة إطمئنان للشعب المصري بأن قواته المسلحة تعمل على مدار الساعة لحماية الدولة المصرية والتصدي لأي تهديد.

وكان وزير الدفاع المصري قد تفقد بمنطقة قبر جابس بالمنطقة الغربية أعمال المرحلة الرئيسية للمناورة الإستراتيجية "حسم 2020 " التى نفذتها تشكيلات ووحدات المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، واستمرت لعدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وتأتي المناورات في وقت تشهد فيه الجارة ليبيا عدوانا تركيا عبر استقدام مرتزقة من سوريا تابعين لأنقرة ودعم الميليشيات المتطرفة بالسلاح.

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وسبق أن حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من تجاوز ما وصفه بالخط الأحمر في مدينتي سرت والجفرة، محذرا من اقتراب الميليشيات الموالية لحكومة فايز السراج من هذا الخط.

وقال السيسي إن مصر لديها كل عناصر الشرعية الدولية اللازمة للتدخل العسكري في ليبيا إذا اقتضى الأمر من أجل حماية مقدرات الشعب الليبي والأمن القومي المصري.