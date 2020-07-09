رئيس الحكومة اليمنية يتلقى دعوة رسمية لزيارة مصر... صور

وبحسب بيان الخارجية المصرية، مساء اليوم الخميس، التقى سفير مصر لدى السعودية والمعتمد لدى الجمهورية اليمنية أحمد فاروق برئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك سعيد، وسلمه خلال اللقاء رسالة خطية من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، جدد فيها دعم مصر لليمن.

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وتضمنت الرسالة دعوة رئيس الوزراء اليمني لزيارة القاهرة في أقرب فرصة للتباحث والتشاور حول أفضل السبل لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وخلال اللقاء عبر سعيد عن "اعتزازه بالدور المصري الداعم لليمن، وتطلعه لإتمام الزيارة بما يعزز العلاقات الأخوية بين البلدين.

كما التقى فاروق برئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، حيث "جرى خلال اللقاء استعراض الجهود الجارية لتنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، باعتباره المظلة السياسية والقانونية المعنية بإنهاء الوضع الحالي".

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وعبر البركاني خلال اللقاء عن "خالص تقديره للدور المصري تجاه اليمن، فضلاً عن تثمينه للرعاية والدعم الذي تحظى به الجالية اليمنية المقيمة في مصر من جانب الحكومة المصرية".

وفي السياق نفسه، التقى فاروق بالسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر وشهد اللقاء "استعراض الرؤى إزاء تطورات الأوضاع في اليمن، وعكست المقابلة توافقا بين البلدين بخصوص كيفية حل الأزمة اليمنية وحتمية وقف التدخلات الإقليمية والأجنبية في اليمن، ومحورية اتفاق الرياض في حل الأزمة اليمنية، بشكل يحفظ وحدة اليمن وسلامة أراضيه"، بحسب البيان.