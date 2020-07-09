شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. «أرامكو » تعلن مراجعة أسعار البنزين الجديدة لشهر يوليو والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

من المقرر أن تعلن شركة أرامكو، غدًا الجمعة (العاشر من يوليو)، مراجعة أسعار البنزين الجديدة للشهر الجالي.

وكما هو معتاد في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي تقوم شركة أرامكو بمراجعة أسعار البنزين وفقا لخطتها الشهرية، ويتم تطبيق الأسعار المحدثة في صباح اليوم التالي مباشرة.

وتعني المراجعة الدورية أن تصبح الأسعار المحلية قابلة للارتفاع والانخفاض بحسب التغير في الأسعار ومتوسطات العرض والطلب.

Advertisements

وهذه هي الآلية المتبعة في أغلب دول العالم إلا أن فترة التحديث تختلف من دولة لأخرى، فبعض الدول تغير الأسعار يومياً وبعضها أسبوعياً وأيضاً شهرياً كما هو معمول في المملكة.

وتضع هذه المراجعة الشهرية المستهلك بالقرب من حركة الأسعار التي لها العديد من الأهداف التي تبرز في رفع كفاءة الاستهلاك وجذب الاستثمارات ذات القيمة التنافسية في القطاع الصناعي وتقوية وضع المالية العمة.

يذكر أن شركة أرامكو أعلنت في وقت سابق، عن أسعار البنزين بعد رفع ضريبة القيمة المضافة، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 10 يوليو إلى حين إعلان أسعار البنزين الجديدة بحسب الأسواق العالمية.

وأصبح بنزين 91 بمبلغ 0.98 ريال لكل لتر بعد أن كان سعره 0.67 ريال لكل لتر، فيما أصبح بنزين 95 بمبلغ 1.18 ريال لكل لتر بدلًا من 0.82 ريال لكل لتر.