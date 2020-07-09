شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز «تأكد» تستقبل المراجعين يومياً حتى منتصف الليل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: استقبلت مراكز مبادرة ” تأكد” في الحدود الشمالية أكثر من 600 مراجع وذلك منذ بدء عملها قبل أسبوعين تقريباً، من بينهم 109 مراجعين قدمت لهم الخدمة عبر مركز ” تأكد وأنت في سيارتك “، الذي دشنه أمس سمو أمير منطقة الحدود الشمالية ،حيث يتواصل عمل هذه المراكز يومياً من الساعة 4م-12ص .

يشار إلى أن مراكز ” تأكد ” خصّصتها ” الصحة” للذين لا يشكون من أعراض أو لديهم أعراض خفيفة ويعتقدون أنه نتيجة المخالطة بشخص مصاب، ويُقدم فيها خدمة الفحص لفيروس كورونا المستجد من خلال عمل المسحات اليومية، حيث تتطلب هذه المراكز حجز موعد عن طريق تطبيق “صحتي”، وتوجد حالياً في بعض المراكز الصحية ومراكز مسارات المركبات وستوجد -بإذن الله- خلال الأيام القليلة القادمة هذه المراكز في جميع مناطق المملكة، وهذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس والفئات التي ينتشر فيها وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات وقطع سلسلة انتشار العدوى ومنع تكون بؤر التفشي.

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