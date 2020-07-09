شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العالمية تشكل لجنة خبراء مستقلين لتقييم التعامل مع كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شكلت منظمة الصحة العالمية الخميس لجنة مستقلة من الخبراء سيتم تحديد مهامها بالتشاور مع الدول الأعضاء، في وقت تواجه فيه الهيئة انتقادات شديدة حول تعاملها مع تفشي وباء كوفيد-19.



وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس متحدثا إلى دبلوماسيي الدول الأعضاء "يشرفني أن أعلن أن رئيسة الوزراء السابقة (النيوزيلندية) هيلين كلارك والرئيسة السابقة (الليبيرية) إيلن جونسون سيرليف وافقتا على تولي رئاسة لجنة التقييم التي نطلق عليها اسم اللجنة المستقلة للاستعداد للأوبئة العالمية والتعامل معها".

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