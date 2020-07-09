العائلة الحاكمة في قطر تعرض "القصر الطائر" للبيع

ووفقا لموقع "ذي درايف" الأمريكي، فإن الطائرة المعروضة للبيع هي من نوع بوينغ للأعمال من طراز" 747-8i " التي تشتهر باسم "جمبو جت".
ووفقا للمعلومات التقنية التي أوردها التقرير، فإن الطائرة لم تحلق أكثر من 1100 ساعة، وأقل من 300 دورة لكل من محركات جنرال إلكتريك الأربعة التي تعمل بها.
وأشار التقرير إلى أن الطائرة تعتبر من الطائرات الفخمة والغالية الثمن، وهي توجد في منشأة أماك إيروسبيس " AMAC " لصناعة الطيران في سويسرا، وقد عرضت صورا لها من الداخل والخارج تظهر مدى فخامتها.
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يشار إلى أن الطائرة المعروضة للبيع، دخلت الخدمة في عام 2015، بعدما عملت "أماك إيروسبيس" على تجهيز مساحات الطائرة الداخلية، التي استغرق إنجازها ما يقرب من عامين، وفقا لسجلات الشركة.
وتوجد داخل الطائرة غرفة نوم رئيسية، وغرفة نوم للضيوف، وغرف المعيشة، ومكاتب خاصة وصالات، وجميعها مزينة بديكورات داخلية مبهرة.
وكانت الدوحة أهدت طائرة مماثلة، قبل عامين، إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطوة مثيرة للجدل.
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