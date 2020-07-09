شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 1.3 مليون طلب جديد لإعانات البطالة في أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

قدم 1.3 مليون أميركي طلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، في تراجع مستمر لوتيرة حالات التسريح من العمل، وفق ما أعلنت الحكومة الخميس.

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وتراجع معدل الطلبات في الأسبوع المنتهي 4 يوليو مسجلا 1.44 مليون طلب، وفق وزارة العمل، في انخفاض متواصل منذ إعادة فتح الاقتصاد بعد إجراءات الإغلاق وسط أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، لكنه لا يزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء.

ولا يزال 19 مليون أميركي تقريبا على لوائح البطالة، وفق الأرقام التي تغطي الفترة المنتهية في 27 يونيو.