إحالة الدويلة على النيابة العامة الكويتية

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الكويت: بدأت الإجراءات القانونية تجاه النائب الكويتي السابق مبارك الدويلة، وحاكم المطيري، على خلفية أحاديثهما التحريضية تجاه دول المنطقة والتي سميت بتسريبات خيمة القذافي.
وبحسب "القبس" الكويتية، قرر جهاز أمن الدولة في وزارة الداخلية، إحالة النائب السابق مبارك الدويلة وحاكم المطيري على النائب العام.
نقلت الصحيفة عن مصدر أمني، قوله إن "هناك أكثر من تهمة وجهت إلى الدويلة والمطيري إحداها بث أخبار كاذبة".
وكان جهاز أمن الدولة في الكويت قد أخلى في نهاية يونيو، سبيل الدويلة بعد ساعات من التحقيق معه في قضية التسجيلات الصوتية المتعلقة باللقاء الذي جمعه بالقذافي، والتي نشرها المعارض القطري المقيم في لندن خالد الهيل.
وأجرى الجهاز تحقيقاته مع الدويلة حيث وُجّهت إليه تهمة إذاعة أخبار كاذبة والإساءة إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قبل إخلاء سبيله، على أن يتم رفع نتائج التحقيقات إلى الجهات المختصة.
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