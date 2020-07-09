اليمن.. مساع سعودية لتحريك "اتفاق الرياض"

عدن / الخليج 365

قال قيادي رفيع بالمجلس الانتقالي الجنوبي، الخميس، إن السعودية تواصل جهودها لتحريك اتفاق الرياض، وترتيب أوضاع اليمن الداخلية، وتوطيد العلاقات بين المجلس والمملكة.



جاء ذلك في منشور للواء سالم عبدالله السقطري، مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، عبر صفحته على "فيسبوك".



وقال السقطري، الذي كان يشغل منصب محافظ سقطرى، قبل إقالته في 30 يونيو/حزيران 2017، إنه "غادر العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوب)، متوجهًا إلى الرياض، على متن طائرة سعودية خاصة".



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والإثنين، توجهت قيادات عسكرية وأمنية تابعة للحكومة اليمنية في محافظة أرخبيل سقطرى، جنوب شرقي البلاد، إلى الرياض، فيما رفضت قيادات "الانتقالي" الذهاب الى الرياض حينها، حسب مصدر حكومي.



وكان محافظ سقطرى رمزي محروس، وصل الرياض، رفقة وزير الثروة السمكية فهد كفاين، نهاية يونيو الماضي، بعد 11 يوما من سيطرة "الانتقالي" على المحافظة.

وفي 19 يونيو الماضي، شن المجلس الانتقالي، هجوما على مدينة حديبو عاصمة سقطرى، أدى إلى سيطرته عليها، بعد نحو شهرين من إعلانه "حكما ذاتيا" بمحافظات جنوبي اليمن، وهو ما قوبل برفض محلي وعربي ودولي.



وتقود السعودية مشاورات لإنهاء الأزمة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي وتنفيذ اتفاق الرياض الموقع بينهما بالعاصمة السعودية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، لوقف إطلاق النار.

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