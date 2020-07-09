وقفة نسائية في غزة ضد خطة الضم الإسرائيلية

شاركت العشرات من النساء الفلسطينيات في قطاع غزة، الخميس، في وقفة احتجاجية؛ رفضا لمخطط إسرائيل "ضم" أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.
الوقفة نظمتها الحركة النسائية في جهاز العمل الجماهيري، التابع لـ"حماس"، أمام معبر بيت حانون "إيرز"، شمالي القطاع، ورفعت المشاركات فيها الأعلام الفلسطينية، ولافتات ترفض مخطط الضم.
وقالت رجاء الحلبي، مسؤولة الحركة النسائية في حماس، على هامش الوقفة: "مخطط الضم الصهيوني لن يمر وسنقاوم بكل ما نملك من قوة".
وأضافت: "التغول الصهيوني على أرضنا يجب أن يجابه بقوة حقيقية من الجميع، ففلسطين كلها للفلسطينيين ولا وجود للاحتلال".
ولفتت إلى أن "قرار الضم مخالف لكل القوانين الأممية، ومطلوب من الجميع أن يراجع حساباته، ويقف مع القضية الفلسطينية العادلة".
وتعتزم إسرائيل ضم منطقة غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة لسيادتها، وهو ما يعادل نحو 30 بالمئة من مساحة الضفة، وسط رفض عربي ودولي.
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