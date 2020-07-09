الحوثيون يتهمون التحالف باستهداف زوارق مدنية غربي اليمن

اليمن / محمد السامعي / الخليج 365

اتهمت جماعة الحوثي، الخميس، قوات التحالف العربي باستهداف زوارق مدنية في منطقة الصليف بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

جاء ذلك في بيان للمتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، بعد ساعات من إعلان التحالف العربي تدمير ما قال إنهما "زورقين مفخخين" للجماعة.

وقال "سريع"، في بيانه، إن "ما أقدم عليه العدوان (يقصد التحالف) اليوم من استهداف لزوارق مدنية في منطقة الصليف يمثل عدوانا كبيرا وخرقا فاضحا لاتفاق السويد".

وأضاف أن "اعتداء التحالف يأتي للتغطية على جرائمه من خلال الحصار البحري، وتعطيل ميناء الحديدة، والصليف رغم الخطوات التي تم تقديمها من السلطات المحلية، والقوات العسكرية في مدينة الحديدة".

وهدد بأن القوات البحرية والدفاع الساحلي التابعة للحوثيين "لن تظل مكتوفة الأيدي أمام ذلك".

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وطالب سريع، "الأمم المتحدة التي تحولت إلى مدافع عن العدوان والحصار (وفق قوله)، بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحدث من عدوان وخروقات مستمرة".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن التحالف العربي أن قواته نفذت عملية نوعية باستهداف وتدمير زورقين مفخخين مسيّرين يتبعان لمليشيا الحوثي على مسافة 6 كلم جنوب ميناء الصليف بمحافظة الحديدة.

وأضاف التحالف: "تم تجهيز الزورقين لتنفيذ أعمال عدائية وعمليات إرهابية وشيكة بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

وقبل نحو أسبوع، استأنفت مقاتلات التحالف العربي، غارات عنيفة على مناطق بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي منذ نحو 6 سنوات.

فيما أعلنت جماعة الحوثي الجمعة، استهداف مطار وقاعدة جوية جنوب غربي السعودية، بواسطة طيران مسير، كما توعدت باستهداف قصور المسؤولين السعوديين.

ومنذ عام 2015، ينفذ التحالف عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، ضد المسلحين الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء وصعدة منذ 2014.

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