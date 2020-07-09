كورونا.. 66 إصابة في لبنان و 10 بتونس

بيروت - تونس / الخليج 365
أعلن لبنان، الخميس، تسجيل 66 إصابة بكورونا، فيما رصدت تونس 10 إصابات بالفيروس.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية، عبر بيان، إنها سجلت 66 إصابة بكورونا؛ ما رفع إجمالي الإصابات إلى 2011.
وتشمل حصيلة الإصابات 36 وفاة، و1.368 حالة تعاف.
وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 إصابات بالفيروس، إضافة إلى تعافي 5 مرضى.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1231؛ منها 50 وفاة، و1.055 حالة تعاف.
وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا، حتى عصر الخميس، 12 مليونا و221 ألفا، توفي منهم أكثر من 553 ألفا، وتعافى ما يزيد على 7 ملايين و111 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.
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