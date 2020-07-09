كورونا.. 66 إصابة في لبنان و 10 بتونس

بيروت - تونس / الخليج 365

أعلن لبنان، الخميس، تسجيل 66 إصابة بكورونا، فيما رصدت تونس 10 إصابات بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، عبر بيان، إنها سجلت 66 إصابة بكورونا؛ ما رفع إجمالي الإصابات إلى 2011.

وتشمل حصيلة الإصابات 36 وفاة، و1.368 حالة تعاف.

Advertisements

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 إصابات بالفيروس، إضافة إلى تعافي 5 مرضى.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1231؛ منها 50 وفاة، و1.055 حالة تعاف.

وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا، حتى عصر الخميس، 12 مليونا و221 ألفا، توفي منهم أكثر من 553 ألفا، وتعافى ما يزيد على 7 ملايين و111 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.