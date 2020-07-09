كورونا.. 103وفيات بالعراق و5 في السودان

بغداد - الخرطوم / الخليج 365
أعلن العراق، الخميس، تسجيل 103 وفيات جراء فيروس كورونا، فيما رصد السودان 5 حالات.
وأفادت وزارة الصحة العراقية بتسجيل 103 وفيات، و2.170 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 1623 مريضا.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 69 ألفا و612، منها 2882 وفاة، و39 ألفا و502 حالة تعاف.
وفي السودان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 وفيات، و74 إصابة، إضافة إلى تعافي 126 مريضا.
وقالت الوزارة في بيان، إن تلك الحصيلة خاصة بيوم الإثنين الماضي، إذ عادة ما يعلن السودان حصيلة ضحايا الفيروس متأخرا.
وأوضحت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 10 آلاف و158، منها 641 وفاة، و5 آلاف و200 حالة تعاف.
وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا، حتى عصر الخميس، 12 مليونا و222 ألفا، توفي منهم أكثر من 553 ألفا، وتعافى ما يزيد على 7 ملايين و111 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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