مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الخليل

رام الله/ أحمد سمير/ الخليج 365

اندلعت الخميس، مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان للأناضول بأن مواجهات اندلعت بين الشبان والجيش الإسرائيلي؛ حيث أطلق الجنود الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع. بدورهم رشق الشبان جنود الجيش بالحجارة والزجاجات الفارغة. Advertisements ولم يتم تسجيل أي إصابات خلال المواجهات حتى الساعة 14:40 ت.غ.

ومنذ أسبوع، تشهد منطقة باب الزاوية مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، رفضاً لخطة ضم إسرائيل أراض بالضفة الغربية. كما شهدت الضفة الغربية خلال الأسابيع القليلة الماضية، فعاليات شعبية ورسمية رفضا لخطة الضم الإسرائيلية. وتعتزم إسرائيل ضم منطقة غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة لسيادتها، وهو ما يعادل نحو 30 بالمئة من مساحة الضفة، وسط رفض عربي ودولي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.